Los últimos datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) revelan que las especialidades médicas de alta complejidad lideran los empleos con mayores remuneraciones en el país americano. En ese contexto, los especialistas en cirugía pediátrica destacan como los profesionales con los ingresos más elevados, al alcanzar incluso un salario promedio anual de US$502.050.

Atención, ciudadanos e inmigrantes: exponen cuáles son los trabajos con mejor salario en julio 2026

De acuerdo con el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y lo expuesto por La Nación, las profesiones vinculadas al diagnóstico y tratamiento médico destacan por ofrecer los salarios más elevados. Aquí, los mejores empleos:

EE. UU.: exponen cuáles son los trabajos con mejor salario en julio 2026.

Los cardiólogos: en este mes de julio se posicionan como los segundos profesionales mejor remunerados en Estados Unidos, con ingresos anuales que alcanzan los US$454.940.

en este mes de julio se posicionan como los segundos profesionales mejor remunerados en Estados Unidos, con ingresos anuales que alcanzan los US$454.940. Los radiólogos : perciben US$381.530 al año.

: perciben US$381.530 al año. Los cirujanos generales : tienen un salario de US$373.930.

: tienen un salario de US$373.930. Los cirujanos ortopédicos : figuran entre los mejor pagados, con ingresos de US$373.570.

: figuran entre los mejor pagados, con ingresos de US$373.570. Los anestesiólogos : tienen un pago de hasta US$360.570.

: tienen un pago de hasta US$360.570. Los cirujanos orales y maxilofaciales obtienen un salario anual de US$346.490.

Cabe mencionar que, en el ámbito de la enfermería especializada, el personal de enfermería anestesista destaca con un ingreso de US$248.320, lo que lo convierte en la posición mejor remunerada dentro del sector salud que no exige un título de médico, cirujano o dentista.

¿Cuáles son las otras profesiones bien pagadas?

Si bien la medicina encabeza la lista de las profesiones mejor remuneradas en Estados Unidos este año, el informe de la BLS revela que otros sectores también ofrecen salarios elevados, como el aeronáutico.

En este ámbito, los pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo alcanzan un ingreso promedio de US$288.650 anuales. Asimismo, en el sector corporativo, los directores ejecutivos (Chief Executives) perciben un salario medio de US$269.630. Fuera del campo médico, los pilotos de aerolíneas se posicionan como los profesionales mejor remunerados, seguidos de atletas y competidores deportivos, que obtienen un promedio de US$206.180 al año.