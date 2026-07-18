Walmart impactó a la comunidad al retirar de sus estanterías productos de ensalada de lechuga iceberg envasados en 27 estados, como parte de una medida preventiva. Esta acción se realizó luego de recibir un aviso que sugiere que estos productos podrían estar vinculados a un brote de ciclosporiasis.

La decisión de la cadena de supermercados en EE. UU. se alinea con las medidas adoptadas previamente por Taco Bell y otros distribuidores de alimentos en respuesta a la misma preocupación sanitaria. ¿Qué más se sabe?

Alerta en Walmart: retiran este producto en 27 estados por brote de ciclosporiasis

USA TODAY y otros portales web señalaron que Walmart ha iniciado el retiro inmediato de lechugas envasadas en 27 estados debido a una posible conexión con un brote de ciclosporiasis. La empresa estadounidense retiró de su stock las bolsas de ensalada de lechuga iceberg de la marca Marketside, así como lechuga iceberg rallada.

Walmart: retiran este producto en 27 estados tras ser vinculado a un brote de ciclosporiasis.

Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad vinculados a estos productos, tal como Walmart se pronunció. Asimismo, la tienda estadounidense aseguró que está colaborando estrechamente con su proveedor y ha tomado medidas oportunas para retirar los productos de la venta.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad”, expresó la compañía en su comunicado. Aunque no hay evidencia de que los productos en sus tiendas estén relacionados con las investigaciones sobre la Cyclospora, se decidió retirar cuatro tipos de ensalada de lechuga iceberg envasados como medida de precaución tras recibir una notificación de su proveedor.

¿Qué deben hacer los que adquirieron el producto?

Walmart anunció que los clientes que compraron estos productos deben abstenerse de consumirlos y proceder a desecharlos o devolverlos a la tienda más cercana para recibir un reembolso total.

Para cualquier consulta, se recomienda contactar al Servicio al Cliente de Walmart al número 1-800-925-6278.

¿Cuáles son los productos de lechuga retirados?

Se retiraron varios productos de lechuga debido a preocupaciones de seguridad alimentaria. Entre los más afectados se encuentran las ensaladas de lechuga iceberg en diferentes presentaciones de la marca Marketside. Los productos retirados incluyen:

La ensalada de lechuga iceberg en bolsa de 340 g (12 oz).

La misma ensalada en una presentación de 680 g (24 oz).

La lechuga iceberg rallada en bolsa de 8 oz y otra de 454 g (16 oz).

Taco Bell también retiró el producto

Taco Bell, por su parte, comunicó el retiro de toda la lechuga de Taylor Farms en sus restaurantes de cinco estados, tras la identificación de un vínculo entre la lechuga y un brote de infección parasitaria que causa malestar estomacal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que varios clientes de Taco Bell se enfermaron después de consumir lechuga iceberg rallada contaminada. En Michigan, se han reportado más de 5.000 casos de ciclosporiasis, con 102 hospitalizaciones hasta el 16 de julio, según el departamento de salud estatal.