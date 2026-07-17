Alineaciones Universitario vs. ADT: once inicial de Héctor Cúper para el Torneo Clausura

Universitario de Deportes visitará a ADT en Tarma por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, en su afán de salir tetracampeón de la Liga 1 de Perú. En ese sentido, te brindamos las alineaciones que preparan Héctor Cúper y Francisco Usúcar para el reinicio de la temporada. Recordemos que la 'U' ha realizado diversas contrataciones en el presente mercado de fichajes.

Posible once de Universitario

Diego Romero, Caín Fara, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Edison Flores, Lisandro Alzugaray y Álex Valera. Vale precisar que Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadula viajaron con la delegación crema, por lo que podrían contar con minutos. Asimismo, Aldo Corzo y Anderson Santamaría serán bajas en el plantel.

Alex Valera seguirá siendo titular en la 'U'.

Posible once de ADT

Juan David Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Ángel Ojeda; Josué Alvino, Luis Pérez, Hideyoshi Arakaki, Víctor Cedrón; Joao Rojas y Jonathan Bauman. Este será el debut de Francisco Usúcar como director técnico de ADT, y su primera prueba será vencer al tricampeón del fútbol peruano: Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

Te brindamos el horario según tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.15 p. m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 2.15 p. m.

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 3.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. ADT?

La transmisión del partido entre Universitario vs. ADT será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, canal que podrás sintonizar tanto en DirecTV como Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante la señal de DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.