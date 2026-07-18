Universitario y las cinco sensibles bajas confirmadas para debut ante ADT por Torneo Clausura
Universitario se alista para su debut ante ADT de Tarma por la fecha 1 del Torneo Clausura. Sin embargo, Héctor Cúper deberá modificar su esquema tras las bajas del equipo.
Universitario de Deportes inicia su participación en el Torneo Clausura 2026, donde se enfrentará a ADT HOY, sábado 18 de julio, por la fecha uno. Los cremas buscan iniciar con pie derecho en el campeonato; sin embargo, en la previa se conoció que presentan cinco bajas de peso en su plantel para este enfrentamiento, lo que complica los planes de Héctor Cúper.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs. ADT: once inicial de Héctor Cúper para el Torneo Clausura
Universitario y las cinco sensibles bajas confirmadas para enfrentar a ADT en Tarma
La escuadra merengue sabe que necesita iniciar con un triunfo en el segundo campeonato del año para evitar las críticas de sus hinchas, que esperan coronarse con el título y afrontar la definición por la Liga 1 2026. Sin embargo, se confirmó que no contarán con cinco jugadores esenciales: Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Jordan Guivin, Horacio Calcaterra y Bryan Reyna.
Jordan Guivin, Aldo Corzo y Bryan Reyna son las bajas más destacadas de Universitario
Universitario anunció su lista de convocados y resultó llamativo que ninguno de estos jugadores fuera incluido en la nómina de Héctor Cúper. En el caso de Corzo y Santamaría, representan bajas sensibles para la zaga defensiva, ya que son potenciales titulares. De hecho, el capitán de la 'U' venía siendo uno de los más habituales en las prácticas.
Por su parte, Guivin terminó sentido en la última práctica del equipo antes del viaje a Tarma, tal como lo señaló Gustavo Peralta, por lo que el comando técnico prefirió no arriesgarlo y que siga con su recuperación. Del mismo modo, Calcaterra tampoco realizó el viaje junto al resto del plantel.
Finalmente, en el caso de Reyna, su ausencia se debe a que recientemente fue intervenido tras padecer una apendicitis, por lo que está sin ritmo futbolístico y en el proceso de recuperación tras su operación.
Posible alineación de Universitario para enfrentar a ADT
Considerando las bajas que sufrió el equipo crema, la alineación de Universitario hoy puede tener diversos cambios:
- Diego Romero, Caín Fara, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Edison Flores, Lisandro Alzugaray y Álex Valera.
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