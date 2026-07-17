Universitario recibe tercera mala noticia previo al duelo contra ADT por el Clausura: "Se sintió"
Universitario enfrenta dificultades antes de su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1, que será el sábado 18 de julio ante ADT de Tarma.
¡Problemas en Universitario! Este sábado 18 de julio el elenco estudiantil visitará a ADT de Tarma para lo que será su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. Como se sabe, para este encuentro, Héctor Cúper no contará con la presencia de jugadores como Aldo Corzo y Andersson Santamaría, siendo dos de las bajas más sensibles dentro del esquema.
PUEDES VER: Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO Final de Liga Femenina 2026: Alineaciones confirmadas
No obstante, esto no sería los únicos problemas que tiene la 'U', pues de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, Jordan Guivin tampoco estará en el encuentro debido a que tuvo problemas en una reciente práctica que ha tenido con el club.
Información de Gustavo Peralta
De acuerdo con la información proporcionada, Guivin se sintió por lo que no podrá ponerse bajo las órdenes de Cúper para este debut en el Clausura. “Jordan Guivin tampoco viajó a Tarma. Se sintió en la práctica”, fue la información que complementó Peralta vía X.
Cabe señalar que de momento, no hay comunicado oficial del club, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles de la gravedad de la lesión que tiene el mediocentro.
Fotos de la más reciente practica de Universitario
¿Cuándo juega Universitario vs ADT?
El partido entre ADT de Tarma y Universitario se disputará este sábado 18 de julio por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para iniciar a la 1.15 p. m. (hora peruana), en un duelo en el que el conjunto crema buscará comenzar con una victoria su camino en el segundo certamen de la temporada.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50