Universitario presenta 2 bajas ante ADT y sorprende con convocado: "Juan Manuel Requena"

Universitario de Deportes se reforzó de gran manera en el presente mercado de fichajes, por lo que tiene la obligación de salir campeón del Torneo Clausura y de la Liga 1 2026. En ese sentido, el conjunto merengue sorprendió al notificar que tiene dos bajas para su debut ante ADT en Tarma, aunque también generó emoción entre sus hinchas al notificar una inesperada convocatoria.

Resulta que el elenco dirigido por Héctor Cúper no podrá contar con algunos de sus futbolistas más experimentados. Esto de acuerdo a información filtrada por el periodista Gustavo Peralta mediante sus redes sociales, donde confirmó que una de las ausencias será la de un tricampeón del fútbol peruano que, además, es de los principales referentes de la institución.

Según el mencionado comunicador, Aldo Corzo y Anderson Santamaría no viajaron a Tarma para el partido de este sábado 18 de julio ante ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, no explicó por qué ambos defensores serán baja para el compromiso en cuestión, lo que generó mucha incertidumbre entre los hinchas de Universitario de Deportes.

Aldo Corzo no estará ante ADT.

Por otra parte, la buena noticia es Juan Manuel Requena sí estará presente e incluso ya tiene carnet de cancha, por lo que está disponible para Héctor Cúper. Esto alegró mucho a los aficionados debido a que varios veían complicada su aparición, sobre todo porque recién acaba de incorporarse al plantel como flamante fichaje de los cremas para la Liga 1.

Universitario vs. ADT: hora y canal de transmisión

Universitario de Deportes enfrentará a ADT en Tarma este sábado 18 de julio a las 1.15 p. m. de Lima, Perú. Este será el debut de los merengues en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y contará con transmisión de Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.