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Barcola marcó el 2-4 y Francia quiere remontarle a Inglaterra en el Mundial 2026

Francia quiere remontarle a Inglaterra y Barcola marcó el 2-4 en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Francisco Esteves
Barcola marcó el 2-4 y Francia ante Inglaterra.
Barcola marcó el 2-4 y Francia ante Inglaterra.
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Francia descontó nuevamente y esta vez fue Bradley Barcola el encargado de marcar el 2-4 ante Inglaterra. Los galos quieren remontar y quedarse con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como premio consuelo tras haber quedado eliminados ante España.

Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia.

PUEDES VER: Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Bradley Barcola marcó el 2-4 de Francia

Pese a que el segundo tiempo comenzó 4-0 abajo en el marcador, los franceses salieron con todo y pusieron rápidamente el segundo descuento, por lo que sueñan con darle vuelta al resultado. Recordemos que la final recién será este domingo 19 de julio ente Argentina y España.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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