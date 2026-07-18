Barcola marcó el 2-4 y Francia quiere remontarle a Inglaterra en el Mundial 2026
Francia quiere remontarle a Inglaterra y Barcola marcó el 2-4 en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Francia descontó nuevamente y esta vez fue Bradley Barcola el encargado de marcar el 2-4 ante Inglaterra. Los galos quieren remontar y quedarse con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como premio consuelo tras haber quedado eliminados ante España.
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Bradley Barcola marcó el 2-4 de Francia
Pese a que el segundo tiempo comenzó 4-0 abajo en el marcador, los franceses salieron con todo y pusieron rápidamente el segundo descuento, por lo que sueñan con darle vuelta al resultado. Recordemos que la final recién será este domingo 19 de julio ente Argentina y España.
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