Barcola marcó el 2-4 y Francia quiere remontarle a Inglaterra en el Mundial 2026

Francia descontó nuevamente y esta vez fue Bradley Barcola el encargado de marcar el 2-4 ante Inglaterra. Los galos quieren remontar y quedarse con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como premio consuelo tras haber quedado eliminados ante España.

Bradley Barcola marcó el 2-4 de Francia

Pese a que el segundo tiempo comenzó 4-0 abajo en el marcador, los franceses salieron con todo y pusieron rápidamente el segundo descuento, por lo que sueñan con darle vuelta al resultado. Recordemos que la final recién será este domingo 19 de julio ente Argentina y España.