ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Sanger: adolescente es hallado APUÑALADO tras una pelea grupal intervenida por la policía, ¿qué sucedió?

Un adolescente de 16 años fue encontrado apuñalado y con heridas sangrantes luego de que la policía interviniera para detener una pelea grupal en el estacionamiento de un Walmart en Sanger, California. El menor fue trasladado a un hospital, donde se espera que se recupere. Horas después, las autoridades detuvieron a otro adolescente, conocido de la víctima, en relación con el incidente.

Según la policía, la pelea se inició en Bethel Avenue, cerca de Jensen Avenue, y luego se trasladó al estacionamiento de Walmart.

Un adolescente fue hallado apuñalado tras una pelea grupal en el estacionamiento de un Walmart en Sanger

De acuerdo con información publicada por YourCentralValley.com, el enfrentamiento comenzó en Bethel Avenue, al sur de Jensen Avenue, y posteriormente se trasladó al estacionamiento de Walmart.

Los agentes llegaron alrededor de las 4 p. m. y encontraron a un grupo de entre seis y ocho personas involucradas en la pelea. Durante la intervención, localizaron al joven de 16 años, quien presentaba dos heridas provocadas por un arma blanca. El adolescente recibió atención médica y fue trasladado a un hospital. Según las autoridades, se espera que evolucione favorablemente.

El sospechoso también es menor de edad y, de acuerdo con las autoridades, mantenía una relación previa con la víctima. Fue detenido varias horas después de la pelea registrada en el estacionamiento del Walmart de Sanger.

¿Hay algún peligro para el público en este Walmart de Estados Unidos?

Las autoridades indicaron que actualmente no existe una amenaza para la población relacionada con el ataque ocurrido en el Walmart de Sanger, Estados Unidos. Sin embargo, la policía advirtió que durante esta época del año pueden aumentar los episodios de violencia juvenil, especialmente con el regreso de los estudiantes a las aulas.

Según explicó la autoridad citada por YourCentralValley.com, los conflictos que quedaron pendientes del ciclo escolar anterior pueden reaparecer cuando los jóvenes vuelven a encontrarse durante el nuevo año académico.

El caso continúa bajo investigación. Por ahora, las autoridades sostienen que el incidente fue producto de un conflicto entre personas que ya se conocían y que no representa un riesgo general para quienes acuden al estacionamiento de Walmart.