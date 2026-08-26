ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Topeka: hombre termina tras las rejas luego de un INESPERADO INCIDENTE en el estacionamiento

Un hombre de 49 años fue detenido en Topeka, Kansas, luego de que la Policía investigara un robo reportado en el estacionamiento de un Walmart. El hecho ocurrió el 21 de agosto y terminó con el sospechoso ingresado en la cárcel del condado de Shawnee.

Joseph E. Rogers Jr., de 49 años, quedó detenido el viernes.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Topeka?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Topeka, los agentes acudieron alrededor de las 4:30 p. m. al estacionamiento del Walmart ubicado en 2630 SE California Avenue, tras recibir un reporte de robo.

Al llegar, los policías determinaron que un hombre adulto habría tomado las pertenencias personales de una mujer. Las autoridades señalaron que no hubo personas heridas durante el incidente registrado en el estacionamiento de un Walmart en EE. UU.

Hombre queda detenido tras robo en un Walmart de Estados Unidos

Como resultado de la investigación, las autoridades arrestaron a Joseph E. Rogers Jr., de 49 años y residente de Topeka. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Shawnee, donde quedó acusado de robo con agravantes y agresión doméstica. Hasta el martes 25 de agosto, Rogers Jr. continuaba detenido, con una fianza establecida en 25.000 dólares.

El caso se suma a otros incidentes que involucran a clientes y autoridades en establecimientos de Walmart en Estados Unidos, mientras la investigación continúa bajo jurisdicción local.