"Por la adrenalina": hombre protagonizó brutal ataque contra un niño en Walmart y un empleado de Dollar Tree

Un hombre fue condenado a 40 años de prisión en Colorado, Estados Unidos, tras declararse culpable de un ataque con arma blanca que dejó tres personas heridas, entre ellas un niño de 7 años, quien fue atacado dentro de un Walmart. El caso también involucró a un empleado de Dollar Tree y comenzó con una agresión en un restaurante.

Luke Barkhaus se declaró culpable de abuso infantil grave y dos cargos de agresión por los apuñalamientos de enero de 2025.

Hombre en Colorado recibe 40 años de prisión por ataque con arma blanca que dejó tres heridos

De acuerdo con KWTX News10, Luke Barkhaus se declaró culpable de abuso infantil grave y de dos cargos de agresión en primer grado por los ataques ocurridos en enero de 2025.

La cadena de agresiones comenzó en un restaurante, donde Barkhaus apuñaló a una persona cerca del ojo. Posteriormente, se trasladó a una tienda Dollar Tree en Aurora, donde un empleado fue herido con un cuchillo en la cabeza. El ataque terminó en un establecimiento de Walmart, donde el hombre apuñaló a un niño de 7 años. El menor fue una de las tres víctimas de la violenta cadena de agresiones que generó alarma en la comunidad.

Según KWTX News10, Barkhaus aseguró que cometió los ataques "por la adrenalina". También declaró que había comprado el cuchillo días antes y que, si no hubiera sido detenido, "habría seguido haciéndolo".

Hombre recibe 40 años de prisión por ataques en Walmart y Dollar Tree

Los detectives de Parker siguieron el rastro del sospechoso hasta Aurora y lograron arrestarlo dos días después de los ataques. Las autoridades señalaron, además, que Barkhaus tenía un amplio historial delictivo relacionado con abuso de sustancias y problemas de salud mental.

Tras declararse culpable, fue sentenciado a 40 años de prisión. El caso vuelve a poner bajo atención la seguridad en establecimientos comerciales de Walmart, EE. UU., y otras cadenas frecuentadas diariamente por millones de personas en Estados Unidos.