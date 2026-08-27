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CLIENTES de Walmart, PRESTEN ATENCIÓN a sus hijos: hombre fue acusado de tocar a una niña de 4 años en el baño de una tienda en Hermitage
Hombre de 36 años enfrenta cargos en EE. UU. por presuntamente tocar a una niña de 4 años en un baño de Walmart. Tendrá una audiencia preliminar.
Un hombre de New Castle, Pensilvania, enfrenta cargos tras ser acusado de tocar de manera inapropiada a una niña de 4 años en el baño de un Walmart en Hermitage. El caso ha generado preocupación entre los clientes de Walmart en Estados Unidos y vuelve a poner el foco en la seguridad de los menores dentro de establecimientos comerciales. La información fue reportada por WKBN27.
Un hombre fue acusado de tocar a una niña de 4 años en el baño de un Walmart.
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Hombre es acusado de tocar a una niña de 4 años en el baño de un Walmart en Hermitage
Según WKBN27, Lou Sherwood King, de 36 años, fue acusado de contacto ilícito con un menor, considerado un delito grave de tercer grado, y de agresión sexual, un delito menor de primer grado. La investigación comenzó luego de que los Servicios para Niños y Jóvenes presentaran una denuncia relacionada con el presunto incidente.
El jefe de Policía de Hermitage, Adam Piccirillo, señaló que King habría tocado los genitales de la menor mientras ambos se encontraban en el baño del Walmart ubicado en Hermitage. Las autoridades indicaron que la investigación incluyó pruebas forenses relacionadas con el caso.
Hombre acusado en Estados Unidos deberá enfrentar una audiencia preliminar
King fue acusado formalmente el 6 de agosto y compareció ese mismo día ante un juez, quien estableció una fianza de 40.000 dólares. De acuerdo con WKBN27, su audiencia preliminar quedó programada para la 1 p. m. del 1 de septiembre.
El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos presentados ante las autoridades. La situación pone de relieve la importancia de que padres y cuidadores mantengan una atención constante sobre los menores cuando visitan establecimientos concurridos, como Walmart, en Estados Unidos.
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