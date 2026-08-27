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De la cárcel a la DEPORTACIÓN: ICE va tras una INMIGRANTE CUBANA acusada de abusar de sus hijos y provocar un incendio en su casa
Inmigrante cubana es acusada de presunto abuso infantil y de provocar un incendio en Miami. ICE emitió una orden que podría derivar en su deportación.
Una inmigrante cubana indocumentada enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto abuso y negligencia infantil, además de un cargo por incendio provocado, tras un incidente ocurrido el 16 de agosto en una vivienda de Miami. Las autoridades señalan que la mujer habría utilizado cera caliente sobre una de sus hijas y luego provocado un incendio dentro de la casa. El caso también puso su situación migratoria bajo la lupa de ICE.
ICE emitió una orden de detención contra Meliza Campos-Sánchez tras el presunto incendio en su casa con sus hijas dentro.
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Inmigrante cubana es acusada de abuso infantil e incendio provocado en Miami
Según información publicada por Fox News, Meliza Campos-Sánchez enfrenta dos cargos por negligencia infantil, uno por abuso infantil y otro por incendio provocado. La investigación comenzó después de que agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade acudieran a una vivienda tras recibir un reporte de incendio.
De acuerdo con la denuncia penal citada por Fox News, los investigadores encontraron videos publicados por Campos, quien tendría alrededor de 87.000 seguidores en Instagram. En las grabaciones, presuntamente se la veía utilizando cera de vela derretida sobre ella misma y sobre las manos de al menos una de sus hijas.
La denuncia sostiene que Campos les habría pedido a sus hijas, de 3 y 6 años, que no tuvieran miedo antes de colocar cera caliente en la mano de una de ellas. La menor no habría presentado lesiones visibles. Además, una de las niñas habría contado a un detective que ella y su hermana observaron a su madre quemar una camisa dentro de la vivienda, lo que habría provocado el incendio. Tras su arresto, Campos no fue interrogada debido a que se encontraba sedada.
ICE prepara posible deportación de la inmigrante cubana en Estados Unidos
El caso también tiene una dimensión migratoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional, ICE presentó una orden de detención migratoria en el Centro Correccional Turner Guilford Knight un día después del arresto. La solicitud busca que las autoridades locales notifiquen a inmigración antes de una eventual liberación, para que ICE pueda asumir su custodia.
El organismo sostiene que Campos ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Florida en mayo de 2022. Por ello, una posible deportación podría avanzar una vez que concluya el proceso judicial relacionado con las acusaciones. "Esta inmigrante cubana indocumentada está acusada de abuso infantil e incendio provocado tras verter cera caliente sobre una de sus hijas y luego prender fuego a su casa", declaró un portavoz del DHS, según Fox News.
Durante su primera audiencia, la defensa solicitó una evaluación de la capacidad mental de Campos. El juez ordenó que dos médicos hispanohablantes realizaran los exámenes.
La medida se tomó después de que el esposo de la acusada afirmara que había buscado ayuda y contactado a la Policía por preocupación ante su estado mental. Familiares también señalaron que había recibido medicamentos, pero que habría dejado de tomarlos.
Mientras continúa el proceso judicial en Estados Unidos, las acusaciones contra la inmigrante cubana corresponden a señalamientos que deberán ser evaluados por la justicia. ICE mantiene activa la solicitud de detención migratoria, por lo que su situación podría derivar posteriormente en un proceso de deportación.
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