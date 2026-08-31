Loreto Javar, un residente permanente legal que ha residido en Estados Unidos por más de 30 años y está siendo tratado por cáncer de próstata en su cuarta etapa, ha permanecido encarcelado en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste en Tacoma durante más de dos meses. ¿Su Green Card perjudicó su situación?

Inmigrantes con Green Card: hombre de 76 años, con cáncer en etapa 4, termina arrestado por ICE

Según informes de YAKIMA HERALD REPUBLIC, Javar, un hombre de 76 años que reside en Fife con su esposa e hija y trabaja en un hotel, fue detenido por el personal del ICE el 23 de junio, mientras estaba en una entrevista para solicitar la ciudadanía estadounidense en Tukwila.

Javar, un hombre de 76 años que fue detenido por el personal del ICE, recibe respaldo de comunidad, que piden su liberación.

De acuerdo a los testimonios de su familia, él estaba bajo tratamiento oncológico cuando el ICE lo detuvo y ha perdido varias consultas médicas desde que fue arrestado.

Allegados al adulto mayor y parte de la comunidad piden que Javar sea liberado de inmediato y que, mientras viva en su casa, obtenga la atención médica correspondiente. En los reportes se señaló que la audiencia preliminar de Javar en el tribunal de inmigración, se llevará a cabo hoy, 31 de agosto.

En documentos entregados al tribunal de inmigración, los oficiales federales precisaron que Javar participó en un conflicto en Filipinas en la década de 1970 que resultó en una víctima mortal.

En su detención reciente, Javar afirmó a las autoridades de inmigración que había estado en prisión en Filipinas durante alrededor de tres años y que estaba bajo libertad condicional.

¿Qué declaró su hija frente a la complicada situación de Javar?

Daisy Javar, su hija, precisó al medio en mención que el arresto fue impactante e injusto. Su padre solicitó la ciudadanía estadounidense en noviembre porque, al estar jubilado, esperaba tener un acceso más fácil a Filipinas.

Asimismo, aclaró que su padre no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. Incluso, precisó que él desde que se trasladó a Estados Unidos, ha renovado su tarjeta de residencia permanente en múltiples ocasiones y que ha cumplido con el pago de impuestos.