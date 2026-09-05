La jueza de distrito estadounidense, Georgette Castner, aseguró que el gobierno federal no cuenta con la autoridad para forzar al estado de Nueva Jersey a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la implementación de las leyes migratorias. Esta decisión se anunció en la opinión que desestimó el caso presentado. ¿Los agentes no pueden realizar ningún arresto?

EE. UU.: este estado puede rechazar que agentes ICE ingresen a propiedades estatales

Una jueza federal dictaminó que la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, la cual prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedades estatales no públicas, se ajusta a la constitución. La decisión de la autoridad refuerza la postura del estado en la protección de sus recursos frente a las acciones de las autoridades migratorias en Nueva Jersey.

EE. UU.: este estado puede rechazar que agentes ICE ingresen a propiedades estatales.

Según informes de The Philadelphia Inquirer, la jueza de distrito, Georgette Castner, desestimó la demanda interpuesta por la administración de Trump contra la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en relación con su orden ejecutiva que restringe el acceso de los agentes del ICE a áreas no públicas de propiedades estatales sin una orden judicial.

Esta normativa, firmada recientemente en febrero, también impide que el ICE utilice instalaciones estatales como centros de preparación o procesamiento para sus operaciones. Recordemos que el Departamento de Justicia había demandado a Nueva Jersey y a Sherrill poco después de la firma de la orden, acusando a la gobernadora de ignorar las leyes federales y de poner en riesgo la seguridad pública.

En la demanda, se afirmaba que Sherrill buscaba obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden federales y celebraba el incumplimiento de la obligación constitucional del presidente de hacer cumplir la ley de inmigración.

¿Cuál fue el argumento de Castner?

La jueza Castner argumentó que Nueva Jersey no está obligada a colaborar con el gobierno federal en la aplicación de estas leyes. Asimismo, destacó que el Congreso había concebido la asistencia estatal en este ámbito como algo voluntario, y que la decisión de Nueva Jersey de no participar en este contexto específico se alinea con la intención legislativa.

Además, la especialista precisó que el Departamento de Justicia no logró demostrar que la orden ejecutiva obligara al ICE a modificar drásticamente sus operaciones.