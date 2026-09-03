Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
A continuación, repasa la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 4 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos a nivel internacional.
Este viernes 4 de septiembre comienza la octava jornada del Torneo Clausura con dos atractivos partidos. También habrá acción en la Premier League con la participación del Liverpool FC; en España jugará el Real Madrid contra Real Betis; y, PSG jugará por la Ligue 1. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.