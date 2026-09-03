Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este viernes 4 de septiembre comienza la octava jornada del Torneo Clausura con dos atractivos partidos. También habrá acción en la Premier League con la participación del Liverpool FC; en España jugará el Real Madrid contra Real Betis; y, PSG jugará por la Ligue 1. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal FC Cajamarca vs Cienciano 1.00 p. m. L1 Max y L1 Play Alianza Atlético vs UTC 3.15 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Ipwich vs Liverpool 2.00 p. m. Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Real Betis vs Real Madrid 2.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

Partido Horario Canal Stuttgart vs Colonia 1.30 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Lyon vs Auxerre 12.00 p. m. ESPN 4 y Disney+ PSG vs Mónaco 2.05 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Genoa vs Como 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

Partido Horario Canal Sport Huancayo 2 vs Binacional 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Comerciantes vs Ayacucho FC 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Estudiantes Rio Cuarto vs Sarmiento 2.45 p. m. Fanatiz Belgrano vs Huracán 5.00 p. m. Fanatiz y TNT Sports Platense vs Deportivo Riestra 5.00 p. m. Fanatiz y ESPN Argentina

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Real Oruro vs SA Bulo Bulo 2.00 p. m. Entel Gol Academia del Balompié vs Universitario de Vinto 4.15 p. .m Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Partido Horario Canal Dep. Concepción vs Audax 7.30 p. m. Max

Partidos de hoy por la Liga Pro

Partido Horario Canal Técnico U. vs LDU Quito 7.30 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay