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Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

A continuación, repasa la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 4 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos a nivel internacional.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este viernes 4 de septiembre.
Revisa los partidos que se jugarán este viernes 4 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 4 de septiembre comienza la octava jornada del Torneo Clausura con dos atractivos partidos. También habrá acción en la Premier League con la participación del Liverpool FC; en España jugará el Real Madrid contra Real Betis; y, PSG jugará por la Ligue 1. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Real Madrid visita a Real Betis en Sevilla por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis y dónde ver partido por LaLiga?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
FC Cajamarca vs Cienciano1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Atlético vs UTC3.15 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Ipwich vs Liverpool2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Real Betis vs Real Madrid2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Stuttgart vs Colonia1.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Lyon vs Auxerre12.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
PSG vs Mónaco2.05 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Genoa vs Como1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo 2 vs Binacional1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Comerciantes vs Ayacucho FC3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Estudiantes Rio Cuarto vs Sarmiento2.45 p. m.Fanatiz
Belgrano vs Huracán5.00 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Platense vs Deportivo Riestra5.00 p. m.Fanatiz y ESPN Argentina

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs SA Bulo Bulo2.00 p. m.Entel Gol
Academia del Balompié vs Universitario de Vinto4.15 p. .mEntel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Dep. Concepción vs Audax7.30 p. m.Max

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Técnico U. vs LDU Quito7.30 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Montevideo City vs Cerro Largo5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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