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Labor Day 2026: qué estará abierto o cerrado este lunes 7 de septiembre, ¿es considerado FERIADO?
Labor Day traerá cambios en ciertas instituciones, incluyendo bancos, oficinas gubernamentales y servicios de correo en EE. UU. ¿No habrá atención en este día?
El Labor Day se celebra cada año el primer lunes de septiembre, y en este 2026, la fecha caerá el 7 de septiembre. Al ser un feriado federal, es importante conocer si se brindará atención o no en las diversas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras de Estados Unidos. Es muy recomendable planificar con antelación cualquier trámite, envío o compra que necesites realizar. ¿Qué establecimiento o servicios estarán disponibles o cerrados ese día? AQUÍ los detalles.
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Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.
Labor Day o Día del Trabajo en EE. UU. está vinculado muchas veces a un día en familia, viajes, festividades y descanso para millones de estadounidenses. Sin embargo, esta fecha también representa una ocasión especial para realizar compras, retirar efectivo, enviar correspondencia o atender trámites pendientes.
Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.
Si buscas pasar un buen momento en familia o tienes muchos planes para este día, planifica tus actividades y evita inconvenientes. A continuación, lo que debes saber de los establecimientos que estarán cerrados:
- Las oficinas gubernamentales, que incluyen agencias federales, estatales y locales, así como los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), permanecerán cerradas.
- Las sucursales de bancos tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no realizarán operaciones.
- El Servicio Postal de EE. UU. (USPS) y los servicios de entrega de FedEx y UPS interrumpirán sus labores habituales.
- Las representaciones diplomáticas en el país también cerrarán sus puertas al público.
- Costco no abrirá sus sucursales, ya que el Labor Day es uno de los siete feriados anuales que la cadena respeta.
¿Qué estará abierto este lunes 7 de septiembre en el Labor Day?
- Best Buy
- Dollar General
- Dollar Tree
- DSW Family Dollar
- Dick’s
- Home Depot
- HomeGoods
- Kohl’s
- Lowe’s
- Macy’s
- Marshalls
- Michaels
- Nordstrom
- Petco
- Sporting Goods
¿Qué establecimientos cambiarán de horario en el Labor Day?
- Acme
- Aldi
- BJ’s
- CVS Pharmacy
- Walmart
- Target
- Kroger
- Publix
- Safeway
- Sam’s
- ShopRite
- Stop & Shop
- Trader Joe’s
- Wegmans
- Whole Foods
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