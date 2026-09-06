Labor Day 2026: qué estará abierto o cerrado este lunes 7 de septiembre, ¿es considerado FERIADO?

El Labor Day se celebra cada año el primer lunes de septiembre, y en este 2026, la fecha caerá el 7 de septiembre. Al ser un feriado federal, es importante conocer si se brindará atención o no en las diversas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras de Estados Unidos. Es muy recomendable planificar con antelación cualquier trámite, envío o compra que necesites realizar. ¿Qué establecimiento o servicios estarán disponibles o cerrados ese día? AQUÍ los detalles.

Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.

Labor Day o Día del Trabajo en EE. UU. está vinculado muchas veces a un día en familia, viajes, festividades y descanso para millones de estadounidenses. Sin embargo, esta fecha también representa una ocasión especial para realizar compras, retirar efectivo, enviar correspondencia o atender trámites pendientes.

Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.

Si buscas pasar un buen momento en familia o tienes muchos planes para este día, planifica tus actividades y evita inconvenientes. A continuación, lo que debes saber de los establecimientos que estarán cerrados:

Las oficinas gubernamentales , que incluyen agencias federales, estatales y locales, así como los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), permanecerán cerradas.

, que incluyen agencias federales, estatales y locales, así como los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), permanecerán cerradas. Las sucursales de bancos tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no realizarán operaciones.

y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no realizarán operaciones. El Servicio Postal de EE. UU. (USPS) y los servicios de entrega de FedEx y UPS interrumpirán sus labores habituales.

(USPS) y los servicios de entrega de FedEx y UPS interrumpirán sus labores habituales. Las representaciones diplomáticas en el país también cerrarán sus puertas al público.

en el país también cerrarán sus puertas al público. Costco no abrirá sus sucursales, ya que el Labor Day es uno de los siete feriados anuales que la cadena respeta.

¿Qué estará abierto este lunes 7 de septiembre en el Labor Day?

Best Buy

Dollar General

Dollar Tree

DSW Family Dollar

Dick’s

Home Depot

HomeGoods

Kohl’s

Lowe’s

Macy’s

Marshalls

Michaels

Nordstrom

Petco

Sporting Goods

¿Qué establecimientos cambiarán de horario en el Labor Day?