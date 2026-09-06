0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada de la Liga y del Torneo Clausura

Labor Day 2026: qué estará abierto o cerrado este lunes 7 de septiembre, ¿es considerado FERIADO?

Labor Day traerá cambios en ciertas instituciones, incluyendo bancos, oficinas gubernamentales y servicios de correo en EE. UU. ¿No habrá atención en este día?

Melanni Miranda
Labor Day 2026: conoce qué estará abierto o cerrado este lunes 7 de septiembre, ¿es considerado feriado?
Labor Day 2026: conoce qué estará abierto o cerrado este lunes 7 de septiembre, ¿es considerado feriado? | Composición Líbero / Melanni Miranda
COMPARTIR

El Labor Day se celebra cada año el primer lunes de septiembre, y en este 2026, la fecha caerá el 7 de septiembre. Al ser un feriado federal, es importante conocer si se brindará atención o no en las diversas oficinas, servicios, comercios e instituciones financieras de Estados Unidos. Es muy recomendable planificar con antelación cualquier trámite, envío o compra que necesites realizar. ¿Qué establecimiento o servicios estarán disponibles o cerrados ese día? AQUÍ los detalles.

Walmart y Target: anuncian el retiro de este producto en sus sitios web, ¿cuál es el fuerte motivo?

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart y Target: anuncian el RETIRO inmediato de este producto en sus sitios web, ¿cuál es el fuerte motivo?

Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.

Labor Day o Día del Trabajo en EE. UU. está vinculado muchas veces a un día en familia, viajes, festividades y descanso para millones de estadounidenses. Sin embargo, esta fecha también representa una ocasión especial para realizar compras, retirar efectivo, enviar correspondencia o atender trámites pendientes.

EE. UU.

Labor Day 2026: qué estará cerrado este lunes 7 de septiembre en EE. UU.

Si buscas pasar un buen momento en familia o tienes muchos planes para este día, planifica tus actividades y evita inconvenientes. A continuación, lo que debes saber de los establecimientos que estarán cerrados:

  • Las oficinas gubernamentales, que incluyen agencias federales, estatales y locales, así como los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), permanecerán cerradas.
  • Las sucursales de bancos tradicionales y la Bolsa de Nueva York (NYSE) no realizarán operaciones.
  • El Servicio Postal de EE. UU. (USPS) y los servicios de entrega de FedEx y UPS interrumpirán sus labores habituales.
  • Las representaciones diplomáticas en el país también cerrarán sus puertas al público.
  • Costco no abrirá sus sucursales, ya que el Labor Day es uno de los siete feriados anuales que la cadena respeta.

¿Qué estará abierto este lunes 7 de septiembre en el Labor Day?

  • Best Buy
  • Dollar General
  • Dollar Tree
  • DSW Family Dollar
  • Dick’s
  • Home Depot
  • HomeGoods
  • Kohl’s
  • Lowe’s
  • Macy’s
  • Marshalls
  • Michaels
  • Nordstrom
  • Petco
  • Sporting Goods

¿Qué establecimientos cambiarán de horario en el Labor Day?

  • Acme
  • Aldi
  • BJ’s
  • CVS Pharmacy
  • Walmart
  • Target
  • Kroger
  • Publix
  • Safeway
  • Sam’s
  • ShopRite
  • Stop & Shop
  • Trader Joe’s
  • Wegmans
  • Whole Foods
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA en Walmart y Target: anuncian el RETIRO inmediato de este producto en sus sitios web, ¿cuál es el fuerte motivo?

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estos son los 2 tipos de VEHÍCULOS que MÁS SUELE DETENER ICE, según abogado de inmigración

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: ICE exige ARRESTO de salvadoreño tras ACCIDENTE que causó la MUERTE de una madre e hija

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano