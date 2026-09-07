ESCAPE, CAMBIO DE ROPA en un Walmart de San Diego y arresto: la EXTRAÑA HUIDA de un sospechoso, ¿la persecución dejó heridos?

Un hombre fue arrestado en San Diego, Estados Unidos, luego de protagonizar una inusual huida de la Policía que terminó dentro de una tienda Walmart. El sospechoso habría escapado en un vehículo reportado como robado, abandonó la persecución en carretera y, posteriormente, ingresó al establecimiento para cambiarse de ropa antes de ser identificado y detenido. Según las autoridades citadas por Fox 5, el incidente no dejó personas heridas.

Hombre fue arrestado tras presuntamente huir de la Policía en un vehículo robado

El caso comenzó la tarde del domingo, cuando una alerta de una cámara Flock, un sistema utilizado para la lectura automática de matrículas, permitió detectar un vehículo presuntamente robado cerca de un Dollar Tree en Fletcher Parkway, en El Cajón.

De acuerdo con la información difundida por Fox 5, los agentes se dirigieron al lugar para verificar el automóvil, pero el conductor aceleró e intentó escapar. La persecución comenzó aproximadamente a las 2:12 p. m. y continuó por una autopista hasta las inmediaciones de Spring Valley.

Debido a la alta velocidad del vehículo, las autoridades decidieron suspender la persecución terrestre. Sin embargo, un helicóptero continuó vigilando al sospechoso desde el aire.

Poco después, el hombre habría llevado el automóvil hasta un Walmart ubicado en College Avenue, donde lo estacionó y entró al establecimiento. La situación provocó un despliegue policial en el que participaron el Departamento de Policía de El Cajón, el Departamento de Policía de San Diego y la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Arresto en un Walmart de San Diego: sospechoso intentó cambiarse de ropa

Una vez dentro del Walmart de San Diego, el sospechoso habría intentado dificultar su identificación al cambiarse de ropa. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para evitar que los agentes lo localizaran.

La detención se produjo alrededor de las 2:39 p. m., apenas unos minutos después de que el hombre ingresara al establecimiento. Las autoridades señalaron que fue arrestado bajo sospecha de robo de vehículo y por no ceder el paso, una conducta considerada un delito grave.

El episodio, que llamó la atención por el intento de fuga y el posterior cambio de ropa dentro de un Walmart, terminó sin personas lesionadas. El caso también pone de relieve el uso de tecnología para el reconocimiento de matrículas y del apoyo aéreo en las persecuciones policiales en Estados Unidos.