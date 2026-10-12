Equipos de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Wilson (WCEMA), en Estados Unidos, brindaron asistencia a una gran cantidad de personas tras un posible brote de enfermedad alimentaria en el Centro de Distribución de Walmart, ubicado en Lebanon. ¿Qué se sabe sobre este último reporte?

Decenas de personas afectadas tras presunta intoxicación y enfermedad en centro de Walmart

Según informes de 'WSMV4', el domingo 11 de octubre, la WCEMA informó sobre su reciente intervención en el centro de distribución de Walmart, donde se reportó a una mujer con síntomas que podrían indicar una intoxicación alimentaria. Aproximadamente 20 personas se trasladaron al lugar de los hechos, mientras que entre 25 y 30 individuos fueron evaluados en el sitio.

La WCEMA señaló que el incidente se encuentra en proceso de investigación y que, por el momento, no se dispone de más información. Además, se confirmó que los servicios de emergencias médicas de Mt. Juliet y del condado de Rutherford también llegaron para brindar asistencia.

Frente a esta situación, Walmart emitió un comunicado en el que asegura que "la salud y la seguridad de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad. Estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias locales durante la investigación". Este hecho preocupa a la comunidad.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Tal como mencionó 'Telemundo Nashville', al menos 19 personas fueron ingresadas en hospitales tras presentar síntomas severos de una posible intoxicación alimentaria en el centro de distribución de Walmart, en Lebanon, Tennessee.

Inicialmente, los equipos de emergencia respondieron a la llamada por una empleada que mostraba síntomas graves, pero al llegar al lugar, encontraron a decenas de trabajadores afectados por náuseas y vómitos, lo que llevó a solicitar asistencia adicional.