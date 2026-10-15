GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Kathy Hochul CUESTIONA a ICE y explica cómo PROTEGERÁ a las familias de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un tiroteo ocurrido en El Bronx, en el que resultó herido un inmigrante dominicano. En una entrevista con N+ Univision 41 Nueva York, la funcionaria aseguró que buscará proteger a las familias migrantes, defender sus derechos y garantizar que tengan acceso a oportunidades para construir un futuro en Estados Unidos.

Kathy Hochul cuestiona a ICE tras tiroteo en El Bronx y exige esclarecer lo sucedido

Durante una entrevista con N+ Univision 41 Nueva York, Kathy Hochul se refirió al incidente ocurrido el 8 de octubre en El Bronx, donde agentes de ICE dispararon contra un vehículo en el que viajaban Oscar Belgal, de origen dominicano, y su hijo pequeño. Belgal recibió un disparo en el cuello y posteriormente fue detenido.

La gobernadora de Nueva York afirmó que su administración buscará esclarecer lo sucedido y evitar la intervención de la agencia federal en las investigaciones. "Yo hablé con el presidente Trump sobre esto y hablé con el secretario de Seguridad Nacional. Les dije que quiero que ICE no intervenga mientras tratamos de determinar qué fue lo que pasó en ese caso", declaró Hochul, según N+ Univision 41 Nueva York.

La funcionaria también cuestionó la preparación de los agentes y señaló que las actuaciones de ICE generan preocupación entre los residentes. Asimismo, sostuvo que los procedimientos de las autoridades migratorias deben respetar los derechos de las personas y cumplir con las normas de seguridad.

Hochul aclaró que Nueva York no impedirá la detención de personas que hayan cometido delitos. Sin embargo, insistió en que los operativos migratorios no deben generar temor en los vecindarios ni afectar indiscriminadamente a las familias.

¿Qué medidas tomará Kathy Hochul para proteger a los inmigrantes en Nueva York?

La gobernadora explicó que su administración promueve medidas para limitar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares considerados sensibles, como centros educativos y guarderías, dentro del marco de las restricciones legales aplicables.

"Nosotros no somos un estado santuario para criminales, no. Pero lo que está haciendo ICE es sembrar miedo y terror en los vecindarios. La gente tiene miedo de ir a orar, a las escuelas o a sus trabajos", señaló Hochul en declaraciones recogidas por N+ Univision 41 Nueva York.

Además, aseguró que su gobierno busca brindar asistencia legal para impugnar en los tribunales las acciones de la agencia federal y orientar a las comunidades sobre sus derechos.

Hochul busca la reelección y pide el apoyo de la comunidad hispana

Durante la misma entrevista, Kathy Hochul presentó sus propuestas para seguir al frente del estado y solicitó el apoyo de los votantes hispanos de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Entre sus principales prioridades, mencionó medidas en materia de educación, salud, vivienda y asistencia económica a las familias. Según señaló, busca generar mayores oportunidades para el desarrollo de los niños y mejorar las condiciones de vida de sus padres.

Hochul afirmó que, si es reelegida, buscará dar continuidad a los programas que puso en marcha durante su gestión. En las elecciones se enfrentará al candidato republicano Bruce Blakeman.

Mientras continúa la campaña electoral, las declaraciones de Hochul sobre ICE y la protección de las comunidades migrantes mantienen el foco en las políticas que podrían afectar a los residentes de Nueva York. Para las familias inmigrantes, el impacto de las medidas anunciadas dependerá de su implementación y de los límites legales que rigen las actuaciones de las autoridades federales y estatales.