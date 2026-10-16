ALERTA MÁXIMA por robos en Walmart: mujeres utilizarían a sus hijos para cometer delitos, según informe policial

Dos mujeres de 25 y 30 años, residentes de Cleveland Heights, fueron detenidas el 10 de octubre tras ser señaladas por el presunto robo de mercancía valorada en 299 dólares en una tienda Walmart. Según el informe policial, el personal de seguridad habría observado cómo ocultaban productos en distintas áreas del establecimiento, incluidas prendas que presuntamente colocaron sobre los niños que las acompañaban. El caso vuelve a poner el foco en los incidentes de robo en establecimientos comerciales de Estados Unidos.

Informe policial señala a mujeres por presuntamente usar a sus hijos para ocultar artículos robados en Walmart.

Informe policial acusa a mujeres de usar a sus hijos para ocultar artículos robados en Walmart

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el equipo de prevención de pérdidas de Walmart detectó la presunta sustracción de diversos artículos a través de las cámaras de vigilancia. Las imágenes habrían permitido observar cómo las dos mujeres ocultaban productos mientras recorrían la tienda.

El valor total de la mercancía presuntamente sustraída se estimó en 299 dólares. Entre los artículos señalados había prendas de vestir que, según el informe, las sospechosas habrían colocado sobre los menores que las acompañaban.

Investigan presunto robo en un Walmart de Estados Unidos

El caso involucra a dos mujeres residentes de Cleveland Heights, Ohio, quienes fueron detenidas el 10 de octubre por personal de prevención de pérdidas de Walmart. La información disponible no precisa si posteriormente se presentaron cargos formales contra ellas ni cuál es su situación judicial.

Este incidente se suma a otros casos de presunto robo registrados en establecimientos comerciales de Estados Unidos y pone de relieve la importancia de distinguir entre los hechos consignados en un informe policial y las conclusiones que puedan derivarse del proceso judicial.