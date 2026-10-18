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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente del ICE ARRESTADO tras conducir en estado de ebriedad; esto revelaron autoridades

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que estaba fuera de servicio enfrenta cargos por conducir, aparentemente, en estado etílico.

Melanni Miranda
Agente del ICE, fuera de servicio, terminó arrestado tras ser acusado de conducir en estado de ebriedad.
Agente del ICE, fuera de servicio, terminó arrestado tras ser acusado de conducir en estado de ebriedad. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se encontraba fuera de servicio fue detenido el 25 de agosto por presuntamente manejar su vehículo oficial bajo los efectos del alcohol, tal como se evidenció en los documentos judiciales. AQUÍ más información.

ICE detuvo a más del doble de menores entre enero y julio de 2026 que en el mismo período de 2025.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ha duplicado los ARRESTOS de NIÑOS en 2026 respecto a 2025, ¿cuál es la cifra?

Agente del ICE fue arrestado y acusado de conducir en estado de ebriedad; esto revelaron autoridades

Michael Scalfani, de 37 años, enfrenta múltiples cargos tras ser citado por conducir bajo los efectos del alcohol, realizar maniobras temerarias, poseer un recipiente de alcohol abierto en su auto y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.

ICE.

Agente del ICE es acusado de conducir en estado de ebriedad; esto revelaron autoridades.

NJ.COM señaló que la intervención policial se realizó tras una llamada que alertaba sobre una pelea en el McKenna’s Pub, ubicado en Lake Hopatcong, donde Scalfani fue testigo del altercado entre un hombre y dos mujeres.

Según su declaración, al percatarse de la discusión, se sintió amenazado, por lo que abordó su vehículo oficial, encendió las luces de emergencia y esperó la llegada de un agente de la policía de Jefferson.

Según los reportes, en la revisión de su vehículo, los agentes hallaron un paquete de seis cervezas IPA en el asiento del pasajero, que contenía dos botellas vacías y una llena, además de otra botella sin abrir en el portavasos. Los documentos judiciales mencionaron que Scalfani mostraba signos evidentes de intoxicación, como dificultad para mantener el equilibrio y un fuerte olor a alcohol en su aliento.

¿Qué pasó con Scalfani?

Los documentos aseguraron que Scalfani se negó a realizar las pruebas de sobriedad en el lugar de los hechos y mostró una actitud verbalmente agresiva hacia los agentes de policía al ser interrogado sobre la posible presencia de armas en su vehículo.

Posteriormente, fue detenido en la comisaría de Jefferson y liberado esa misma noche en manos de un familiar. Su supervisor del Departamento de Seguridad Nacional se presentó para recoger su identificación, su arma y su automóvil.

En documentos judiciales, se detalla que Scalfani afirmó haber sido atacado por su condición de agente del ICE. Sin embargo, al ser cuestionado sobre las razones de su afirmación, no pudo dar una respuesta.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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