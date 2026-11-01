¿Cuándo es el Día de los Muertos 2026 en Estados Unidos: el 1 o 2 de noviembre?

El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más representativas y cada año convoca a miles de personas en Estados Unidos para recordar a sus seres queridos. En 2026, la celebración se realiza el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, con actividades culturales en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Antonio. La programación incluye altares comunitarios, desfiles, música en vivo y talleres familiares, con opciones gratuitas y eventos que requieren entrada. Conoce las fechas, los horarios y los lugares donde podrás participar en esta festividad.

¿Cuándo es el Día de los Muertos 2026 en Estados Unidos?

El Día de Muertos 2026 se celebra el 1 y 2 de noviembre, dos fechas dedicadas a honrar la memoria de familiares y amigos fallecidos. Cada jornada tiene un significado especial dentro de esta tradicional festividad mexicana.

El domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, también conocido como Día de los Angelitos, dedicado especialmente a recordar a los niños fallecidos. Por su parte, el lunes 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha para honrar la memoria de los adultos fallecidos.

En Estados Unidos, las comunidades hispanas mantienen viva esta tradición mediante celebraciones públicas, ofrendas, procesiones y actividades culturales. Aunque las fechas centrales son el 1 y 2 de noviembre, algunas ciudades extienden sus actividades desde finales de octubre.

Día de Muertos 2026: eventos y celebraciones en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Antonio

Si te encuentras en Estados Unidos y buscas dónde celebrar el Día de Muertos, estas cuatro ciudades ofrecen actividades para distintas edades y presupuestos. Conoce la programación y organiza tu visita.

Los Ángeles, California

Olvera Street: altares y actividades familiares

Fecha: hasta el 2 de noviembre.

Lugar: Olvera Street, centro de Los Ángeles.

Entrada: gratuita.

Actividades: programación nocturna y propuestas familiares. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre habrá entretenimiento y pintura facial durante la tarde.

Gloria Molina Grand Park: exposición de altares

Fecha: hasta el 2 de noviembre, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Lugar: 200 N. Grand Avenue.

Entrada: gratuita.

Actividades: exposición de altares elaborados por artistas y organizaciones comunitarias. Además, Noche de los Muertos se realizará el domingo 1 de noviembre, de 3:00 a 7:00 p. m., con propuestas culturales y un mercado.

Nueva York

New York Botanical Garden: flores y desfile tradicional

Fecha: hasta el 2 de noviembre. El desfile será el domingo 1, a las 2:00 p. m.

Lugar: 2900 Southern Boulevard, Bronx.

Actividades: exhibiciones de flores de cempasúchil, una ofrenda comunitaria y talleres artísticos. La programación incluye títeres de gran formato, presentaciones de danza y una clase de cumbia sonidera.

Importante: el sendero del Día de Muertos y el Everett Children's Adventure Garden cerrarán a las 5:00 p. m. los días 1 y 2 de noviembre.

Chicago, Illinois

National Museum of Mexican Art: exposición del Día de Muertos

Fecha: hasta el 29 de noviembre.

Horario: de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar: 1852 W. 19th Street, en el barrio de Pilsen.

Actividades: la exposición Where Memory Lives: 40 Years of Día de Muertos presenta cuatro décadas de esta tradición mexicana a través de la colección del museo.

San Antonio, Texas

Plaza Guadalupe: La Vida de los Muertos

Fecha: lunes 2 de noviembre, desde las 5:00 p. m.

Lugar: 1327 Guadalupe Street.

Entrada: gratuita.

Actividades: talleres de calaveras de azúcar y flores de papel, además de presentaciones de teatro y danza del Guadalupe Cultural Arts Center. Se recomienda llevar sillas.

Centro Cultural Aztlan: Altares y Ofrendas

Fecha: inauguración el lunes 2 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p. m. La exposición estará disponible hasta el 12 de noviembre.

Lugar: 1800 Fredericksburg Road.

Entrada: gratuita.

Actividades: altares comunitarios, música en vivo, un mercado de productos y alimentos tradicionales durante la apertura.

San Antonio Botanical Garden: catrinas y flores de cempasúchil