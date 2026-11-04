MÁXIMA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: abogado brinda CONSEJOS CLAVE ante una detención de ICE durante un control de tráfico

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California han generado preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos y alterado sus actividades cotidianas. Ante esta situación, el abogado de inmigración Hugo Vera compartió recomendaciones para quienes puedan enfrentar una intervención de agentes migratorios mientras viajan en automóvil. El especialista explicó cómo actuar durante un control de tráfico y qué medidas tomar si el conductor es detenido.

ICE en Estados Unidos: ¿qué recomienda un abogado ante una detención durante un control de tráfico?

El abogado Hugo Vera recomendó conservar la tranquilidad y evitar comportamientos que puedan levantar sospechas durante un control vehicular. En diálogo con N+ Univision 19 Sacramento, CA, advirtió que una reacción nerviosa podría dificultar la intervención de los agentes migratorios.

Asimismo, Vera se refirió a los inmigrantes indocumentados que viajan como pasajeros y aconsejó no brindar información innecesaria que permita a los agentes determinar su situación migratoria. "El agente quiere comprobar que las personas que están parando son inmigrantes y están acá fuera de estatus o indocumentados. No hay que ayudarles", indicó.

El especialista también señaló que cada caso migratorio tiene particularidades, sobre todo cuando existen trámites en curso. Entre ellos, mencionó las solicitudes de residencia permanente, los procesos para obtener la visa U y los permisos de trabajo, cuyas condiciones deben evaluarse de manera individual.

Inmigrantes en Estados Unidos: ¿qué hacer con el automóvil si el ICE detiene al conductor?

Otra de las recomendaciones del abogado se relaciona con el vehículo cuando el conductor queda bajo custodia de ICE. Vera aclaró que los agentes migratorios no retiran automáticamente el automóvil de la persona detenida. Sin embargo, si el vehículo queda abandonado en el lugar de la intervención, podría ser remolcado por una grúa.

Por ello, recomendó aprovechar la llamada telefónica que se permite desde el centro de detención para contactar a un familiar e informarle dónde quedó estacionado el vehículo. "Esa llamada es clave. Llamar inmediatamente a algún familiar y decir: 'Mira, el coche está en el lugar. Dejar una llave'", aconsejó.

De esta manera, un familiar podría coordinar el retiro del automóvil y evitar posibles gastos de remolque o almacenamiento. Esta recomendación cobra especial relevancia para los inmigrantes que viajan solos o no cuentan con alguien cercano que pueda ayudarlos durante una intervención migratoria.

Aumentan las detenciones de ICE en California

Las recomendaciones del abogado llegan en medio del incremento de las operaciones migratorias en Estados Unidos. Según las cifras oficiales mencionadas en el reporte, ICE registró 49.571 arrestos en julio, un aumento del 70% respecto a febrero.

En Los Ángeles se contabilizaron 1.179 detenciones, mientras que el área de San Francisco reportó 890, más de un 60% por encima de los registros de febrero.

A este escenario se suma el operativo Safe California, una intervención de 45 días que habría comenzado en San Diego y continuado por Los Ángeles y San Francisco. Las denuncias sobre estas acciones señalaron que las instrucciones contemplaban arrestos de inmigrantes sin estatus migratorio regular, incluso de personas sin antecedentes penales.