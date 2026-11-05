ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a un cubano CONDENADO por tres cargos en Miami

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó en Miami a Domingo Trujillo-Morejón, un ciudadano cubano condenado por tres cargos de agresión sexual lasciva contra menores en Florida. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre su detención este martes y lo incluyó en su campaña "Lo peor de lo peor", que expone públicamente a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves en Estados Unidos, según informó CiberCuba.

El ICE detuvo este lunes al ciudadano cubano Domingo Trujillo-Morejón.

ICE arresta a cubano condenado por tres delitos sexuales contra menores en Miami

De acuerdo con el comunicado del DHS, Trujillo-Morejón fue condenado por tres cargos de agresión sexual lasciva o indecente, un delito tipificado en la legislación de Florida que comprende determinadas conductas sexuales con menores de entre 12 y 15 años.

Sin embargo, las autoridades federales no precisaron la fecha de la sentencia, el tribunal que llevó el caso ni el estado actual de su proceso migratorio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó las recientes operaciones del ICE y afirmó que el Gobierno de Donald Trump mantendrá su política de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Además, destacó la labor de los agentes federales y sostuvo que, bajo la actual administración, podrán reforzar las medidas de seguridad en Estados Unidos.

El funcionario también criticó a las ciudades santuario y sostuvo que el Gobierno dará prioridad a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En el mismo anuncio, el DHS informó sobre las detenciones de ciudadanos de México, Laos y Guatemala por diversos delitos, entre ellos agresiones, actos indecentes contra menores y conducción bajo los efectos del alcohol.

Cubanos en Miami aparecen en la campaña "Lo peor de lo peor" del DHS

El arresto de Trujillo-Morejón se suma a otros casos de ciudadanos cubanos incluidos en la campaña federal. En agosto, el ICE detuvo en Miami a Manuel Victores-Alzola, quien registraba tres condenas por delitos sexuales contra un menor de su entorno familiar.

Asimismo, en octubre, otros tres ciudadanos cubanos fueron incluidos en la misma iniciativa por delitos como agresión, incendio provocado, allanamiento y tráfico de anfetaminas.

La campaña "Lo peor de lo peor" comenzó en diciembre de 2025 y amplió su alcance en septiembre de 2026, cuando incorporó 5.000 nuevos perfiles. Desde entonces, los ciudadanos cubanos han aparecido de forma recurrente en los comunicados del DHS, especialmente en Florida.

Según las cifras recopiladas por CiberCuba, la plataforma oficial de la iniciativa registra más de 3.410 ciudadanos cubanos, de los cuales cerca de 2.000 fueron detenidos en Florida.

La presencia de ciudadanos cubanos también se refleja en los operativos locales. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, representaron el 29% de los 451 arrestos migratorios realizados por la Policía de Miami en el marco de sus acuerdos de cooperación con el ICE. Esta cifra equivale a 131 detenciones durante ese periodo.