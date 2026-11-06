¡Atención, inmigrantes y ciudadanos! Recientemente, un oficial de la policía estatal de Wisconsin, Estados Unidos, originario de Sudáfrica y que emigró al país americano en su adolescencia, obtendrá su libertad después de haber sido arrestado por las autoridades federales de inmigración (ICE). ¿A qué se debió su detención? ¿Enfrentará cargos o fuertes sanciones? Esto es lo que se sabe.

ICE arresta a policía en Wisconsin, ¿será puesto en libertad o enfrenta cargos?

Según lo expuesto en 'Wisconsin Public Radio', Carel Van Der Merwe, un hombre de 21 años, quien ejerce como agente de la Policía Estatal de Wisconsin desde el año pasado, tras graduarse junto a 26 nuevos reclutas en una ceremonia que contó con la presencia del gobernador Tony Evers, terminó siendo privado de su libertad.

ICE arresta a policía en Wisconsin, ¿enfrentará cargos?

Según su abogado, Marc Christopher, Van Der Merwe cumplía su rol de policía en la oficina de Tomah, residiendo en Onalaska. Su defensa señaló que el joven llegó a EE. UU. en 2019 junto a su familia y solicitó asilo, formando parte de la solicitud pendiente de su padre. Reveló que él contaba con un permiso de trabajo federal válido hasta 2030. No obstante, el jueves fue arrestado por agentes del ICE en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención de Dodge.

Christopher manifestó su sorpresa ante la detención, subrayando que Van Der Merwe ha cumplido con todos los procedimientos legales para su permanencia en la nación. Al respecto, en un comunicado público, el representante republicano Derrick Van Orden informó que había contactado al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para discutir el caso, asegurando que el agente sería liberado y colaboraría con las autoridades para regularizar su situación migratoria.

¿Qué más reveló el Departamento de Seguridad Nacional al respecto?

Bajo este contexto, un portavoz del DHS aseguró que Van Der Merwe fue arrestado durante una operación de control en el aeropuerto y, aunque ingresó legalmente en marzo de 2019, excedió el tiempo permitido de estancia.

El portavoz declaró que la autorización de trabajo no confiere estatus legal en el país. Esta información fue compartida por el medio en mención. Christopher, quien se reunió con el joven, continúa trabajando para lograr su liberación bajo fianza, un proceso que podría extenderse por varias semanas, mientras la familia del agente sigue en shock con lo sucedido.