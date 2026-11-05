Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 6 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos
Este viernes 6 de noviembre se nos viene una recargada agenda con vibrantes encuentros correspondientes a fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Serie A, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Grau vs Cusco FC
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Hamburgo vs Borussia M’gladbach
|2.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Sevilla vs Alavés
|3.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Toulouse vs Estrasburgo
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Everton vs Coventry
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Venezia vs Udinese
|2.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Barracas Central vs Racing Club
|1.00 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Independiente vs Deportivo Riestra
|5.15 p. m.
|TyC Sports y TNT Sports
|San Lorenzo vs Platense
|5.15 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield
|5.15 p. m.
|Fanatiz y ESPN
|Banfield vs Atlético Tucumán
|8.00 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Tigre vs Sarmiento
|8.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente vs Tomayapo
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Vitória vs Fluminense
|6.00 p. m.
|Fanatiz y L1 Play
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Inter Bogotá
|6.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele
|Fortaleza vs Independiente Medellín
|8.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele
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