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Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 6 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos de este viernes.
Revisa la programación de los partidos de este viernes. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 6 de noviembre se nos viene una recargada agenda con vibrantes encuentros correspondientes a fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Serie A, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Atlético Grau vs Cusco FC3.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Hamburgo vs Borussia M’gladbach2.30 p. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Sevilla vs Alavés3.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Toulouse vs Estrasburgo2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Everton vs Coventry3.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Venezia vs Udinese2.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Barracas Central vs Racing Club1.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Independiente vs Deportivo Riestra5.15 p. m.TyC Sports y TNT Sports
San Lorenzo vs Platense5.15 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield5.15 p. m.Fanatiz y ESPN
Banfield vs Atlético Tucumán8.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Tigre vs Sarmiento8.00 p. m.Disney+ y Fanatiz

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Independiente vs Tomayapo6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Vitória vs Fluminense6.00 p. m.Fanatiz y L1 Play

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Inter Bogotá6.00 p. m.RCN Nuestra Tele
Fortaleza vs Independiente Medellín8.00 p. m.RCN Nuestra Tele
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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