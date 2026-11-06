Melgar vs Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura: fecha, hora, canal y pronósticos del partido

Se viene la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y uno de los emocionantes encuentros que tendremos en la jornada 16 será el de Melgar, que recibirá la visita de Juan Pablo II en el Estadio Monumental de la UNSA. Los rojinegros llegan a este compromiso luego de un duro empate ante Sport Huancayo, uno de los equipos revelación de esta temporada.

Por su parte, los auriblancos también afrontarán este partido tras sufrir una dura derrota ante Alianza Atlético. Por ello, el equipo de Chongoyape, que se encuentra a un punto de los arequipeños, buscará dar la sorpresa en su visita a la Ciudad Blanca. En esta nota, revisa la programación del encuentro para que no te pierdas este emocionante duelo.

¿Cuándo juega Melgar vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el partido entre Melgar y Juan Pablo II está programado para el 17 de noviembre, en el Estadio Monumental de la UNSA, que cuenta con una capacidad para 60.370 espectadores.

¿A qué hora juega Melgar vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Este choque se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, Diario Líbero te brinda los horarios para otros países.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Pacífico): 3.00 p. m.

Estados Unidos (Centro): 5.00 p. m.

Estados Unidos (Este): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. del domingo 18 de noviembre.

Melgar recibirá la visita de Juan Pablo II

Canal para ver Melgar vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura

El partido entre Melgar y Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play y Movistar TV.

Pronósticos para el Melgar vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura

Betsson: Melgar (1.17) | Empate (6.40) | Juan Pablo II (13.50)

Betano.pe: Melgar (1.25) | Empate (6.80) | Juan Pablo II (12.50)

Caliente.pe: Melgar (1.23) | Empate (6.50) | Juan Pablo II (12.00)

bet365: Melgar (1.22) | Empate (6.00) | Juan Pablo II (11.00)

1xBet: Melgar (1.20) | Empate (6.10) | Juan Pablo II (12.70)

Stake.latam: Melgar (1.20) | Empate (6.20) | Juan Pablo II (12.75)

DoradoBet: Melgar (1.23) | Empate (6.00) | Juan Pablo II (11.00)

Entradas para el Melgar vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura

Estos son los precios de las entradas para ver Melgar contra Juan Pablo II. Cabe precisar que los boletos se podrán comprar por Teleticket.

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