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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE emite ORDEN DE ARRESTO contra guatemalteco acusado de violar a una niña de 12 años
La Policía de Culpeper arrestó a un inmigrante indocumentado de Guatemala tras recibir una denuncia por presunto abuso contra una menor de 12 años.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria contra Juan Carlos Chub Choc, un ciudadano guatemalteco acusado de nueve delitos graves después de presuntamente agredir sexualmente a una menor de 12 años en Virginia. El caso motivó un pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidió a las autoridades estatales que impidan su liberación. La situación ha generado atención entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
Juan Carlos Chub Choc
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ICE emite una orden de arresto contra inmigrante acusado de violar a una niña de 12 años en Virginia
De acuerdo con información difundida por el DHS, la Policía de Culpeper arrestó a Juan Carlos Chub Choc el 18 de noviembre de 2026, tras recibir una alerta de una familia preocupada por la seguridad de su hija de 12 años. El hombre enfrenta nueve cargos: cuatro por violación de una menor de 13 años, cuatro por secuestro de una menor de 16 años con fines inmorales y uno por utilizar una computadora para solicitar favores sexuales a una menor.
Tras la detención, ICE presentó una orden de retención migratoria ante el Centro de Detención para Adultos del Condado de Culpeper. Con esta solicitud, la agencia busca que las autoridades locales coordinen con el organismo migratorio antes de autorizar una eventual liberación.
¿Qué dijo el DHS sobre la orden de detención de ICE en Virginia?
El Departamento de Seguridad Nacional pidió a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y a otros funcionarios que respeten la solicitud de ICE y eviten que Chub Choc quede en libertad mientras enfrenta los cargos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se pronunció sobre el caso y señaló: "Este inmigrante ilegal de Guatemala enfrenta ahora NUEVE cargos por delitos graves por presuntamente violar a una niña de 12 años en Virginia".
Además, el funcionario instó a las autoridades estatales a colaborar con ICE para evitar que el acusado vuelva a representar un riesgo para la comunidad. No obstante, sus declaraciones sobre las políticas migratorias de Virginia reflejan la postura del DHS y no constituyen una determinación judicial.
Por otro lado, el organismo informó que Chub Choc ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en enero de 2021. En esa ocasión, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado durante la administración de Joe Biden.
El caso vuelve a poner en el centro del debate los mecanismos de cooperación entre las autoridades locales y las agencias migratorias, especialmente cuando ICE solicita la retención de inmigrantes indocumentados que enfrentan procesos penales.
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