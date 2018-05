Franck Ribery acaba de renovar con el Bayern de Múnich [TWITTER]

El jugador francés Franck Ribery de 35 años acaba de aumentar su vinculación con el Bayern Múnich hasta el año 2019. Hoy ‘Scarface’ tiene 11 temporadas en el Bayern, Y siente como fuese un joven con ganas de romper cinturas por todo el mundo.

"Estoy muy feliz de jugar un año más para este gran club. Munich hace tiempo que se convirtió en el hogar de mi familia y de mí. Así que estoy muy orgulloso de usar la camiseta del Bayern en la nueva temporada ".

En la actualidad el extremo cuenta con una implicancia importante del plantel ‘bávaro’, por eso el director deportivo Hasan Salihamidzic comentó:

"Estamos encantados de que vamos a retener a Franck. Ha hecho esta temporada tanto en la Bundesliga y en la Liga de Campeones y la Copa de Alemania demostró una vez más a la que logros sobresalientes de los que es capaz y la gran calidad que tiene. Él también es uno de los que complacen a la multitud ".

En la cuenta oficial de Franck Ribery se puede leer un emocionado mensaje que seguramente ilusiona al hincha del Bayern:

“Trabajaremos duro para lograr esta vez otro capítulo glorioso en la historia del mejor club del mundo”

Proud to announce, I just signed a contract until 2019 with @FCBayern!



Let’s work hard to make this time another glorious chapter in the story of the best club in the world! ❤🙌🏼🙏🏼 #MiaSanMia #Ribéry2019 #fr7👑 pic.twitter.com/wTQ6adTEnK