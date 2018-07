Luis Advíncula desmiente rumores de posible vuelta a Newell's

En las últimas horas corrió el rumor que Luis Advíncula se encontraba en Rosario para arreglar una deuda pendiente con Newell's Old Boys y, de paso, un dirigente de 'La Lepra' le ofreció volver al club en el que militó en el 2016.

Sin embargo, el propio Advíncula se encargó de ponerle punto final a las especulaciones al explicar el motivo de su visita a la ciudad de Rosario y, de paso, lanzarle un guiño a los hinchas de Newell's Old Boys.

"Por favor no le mientan a la gente, no vine a arreglar plata, no me junté con nadie a hablar. Solo vine a visitar amigos porque me gusta Rosario. Ojalá y algún día pueda volver, pero por favor no mientan, un abrazo", escribió en su cuenta de Twitter.

Luis Advíncula jugó en Newell's Old Boys durante toda la temporada 2016, a préstamo del Bursaspor turco. Disputó 31 partidos y anotó un gol.

EL DATO:

El pase de Luis Advíncula pertenece a Tigres, la última temporada jugó cedido en Lobos BUAP.