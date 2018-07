¡Abran paso! Guerrero y Cueva podrían hacer dupla en Independiente

Paolo Guerrero es noticia en Avellaneda, Buenos Aires y toda Argentina. El interés y gusto personal de Ariel Holan, el DT de Independiente, por Paolo Guerrero, el goleador histórico en vigencia de Perú, es real pero depende de dos factores: lo económico y la preocupación por su caso con el TAS.

Sin embargo, periodistas argentinos aseguran que el “Rey de Copas” podría hacer un esfuerzo en lo monetario. Eso sí, tendría que decidir también por rescindirle contrato al venezolano Fernando Amorebieta. Por lo pronto, el nombre del “Depredador”, quien acaba contrato con Flamengo el 10 de agosto y no hay señales de renovación, está en agenda y se definirá el lunes.

Pero no solo el nombre del “9” está en carpeta, pues también figura “Aladino” Cueva, quien pese a que Sao Paulo amplió su contrato hasta el 2021, Diego Aguirre no lo tiene en sus planes. No hay duda que los “Rojos”, y en especial Holan, tiene debilidad futbolística por los peruanos.