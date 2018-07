Un exjugador del Arsenal fue detenido por haber provocado un incendio en Londres

Hace diez años se escribían crónicas de las soberbias actuaciones de Emmanuel Eboué defendiendo los colores del Arsenal. Se escribían. Pues, ahora lo único que se redacta en los diarios británicos es el drama que vive tras colgar los botines en 2016.

Eboué vuelve a generar noticias en el Viejo Continente. Es que el exjugador del Arsenal fue detenido por ser el principal sospechoso de provocar un incendio en la capital inglesa, Londres. Su círculo cercano está preocupado por la salud mental y emocional del marfileño.

No es la primera vez que Emmanuel Eboué acapara las portadas en Inglaterra. En 2016, el marfileño intentó quitarse la vida tras perder un juicio contra su ex esposa y llevarlo a la quiebra. Cuando todo hacía indicar que el ex 'gunner' se había recuperado emocionalmente, se le atribuye un nuevo escándalo.

Este domingo, Eboué fue arrestado por ser el principal sospechoso de haber provocado un incendio el pasado 30 de junio, según desvela 'The Mirror'. El exjugador sigue detenido y en Inglaterra aseguran que no saldrá libre de esta pues no cuenta con el dinero suficiente para pagar un abogado.

EL DATO:

Emmanuel Eboué jugó con Didier Drogba en el Galatasaray de Turquía. Hicieron una dupla letal.