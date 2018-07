Buffon: "No me sorprendería ver a Cristiano en la Juventus, me haría feliz"

Gianluigi Buffon tenía un sueño que quedó inconcluso en la Juventus: ganar la Champions League. En las últimas temporadas estuvo más cerca que nunca de lograrlo, pero se encontró con Cristiano Ronaldo, el mismo que le anotó cinco en tres partidos (final 2016-17 y cuartos de final 2017-18).

Ahora bien, cuando la etapa de Gianluigi Buffon se acabó en la Juventus, está muy cercana la llegada de su pesadilla. ¿Tiene algo que decir al respecto el legendario arquero italiano? Sí, y mucho.

"Verle ahí justo ahora que me fui no me molestaría en absoluto, lo único que me molestó de Cristiano fueron los goles que me metió en la final de Cardiff y en la eliminatoria del curso pasado", bromeó Buffon en una entrevista con 'Sky Sports'.

Eso sí, el nuevo arquero del PSG reconoció que la llegada de Ronaldo le daría un plus importante a la Serie A y, principalmente, a los hinchas de la Juventus.

"Su llegada sería la mejor publicidad para el fútbol italiano y demuestra que la familia Agnelli siempre avanza con los tiempos, hasta que ellos estén en el club los 'tifosi' pueden seguir soñando. No me sorprendería el fichaje del luso y me haría muy feliz porque sé que aquellos hinchas necesitan nuevos ídolos cada año", sostuvo 'Gigi'.

Consultado por una posible final de Champions entre PSG y Juventus, Gianluigi Buffon bromeó: "La vida es rara y sabe sorprenderte, pero soy buena gente y espero ahorrarme un partido así". "Me dolería mucho tanto si ganara como si perdiera. En otras fases de la competición podría aceptarlo, pero una final me costaría", sentenció.

Gianluigi Buffon logró 9 títulos de Serie A con la Juventus. Además ganó 4 Copas Italia, 5 Supercopas de Italia y un título de Serie B.