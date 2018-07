Buffon prende una bengala y desata la euforia de los hinchas del PSG [VIDEO]

Hay jugadores que le cuestan días, meses o años ganarse el cariño de los fanáticos. Sin embargo, ese no es el caso de Gianluigi Buffon, quien no desaprovechó la oportunidad de compartir unos cánticos con los ultras del París Saint-Germain. Pero ahí no acaba todo, pues se desató la locura cuando prendió una bengala.

Buffon, un caballero dentro y fuera de las canchas. El italiano tuvo un recibimiento multitudinario a su arribo a París y quiso retribuir dichas muestras de afecto comportándose como un hincha más. De esa forma, 'Gigi' se metió la hinchada al bolsillo en menos de 48 horas.

PUEDES VER: ¡Lleno de emoción! Gianluigi Buffon disfrutó de su primer día de entrenamiento en el PSG [VIDEO Y FOTOS]

"Aterrizo en París con el entusiasmo de un chaval. El carné de identidad dice una cosa, pero lo importante es cómo se siente uno", fueron las primeras 'declas' de Buffon al pisar suelo francés. A sus 40 calendarios, el guardameta italiano es una de las estrellas del PSG junto a Neymar, quien todavía no se ha sumado a las prácticas.

NO TE LO PIERDAS: PSG: Gianluigi Buffon recibe emotivo video de despedida por parte de la Juventus [VIDEO]

Es preciso mencionar que Buffon dejó en claro que todavía no piensa en colgar los guantes, pese a las críticas que ha recibido en los últimos meses. "No sé cuándo me retiraré. No me hago esa pregunta porque me crea cosas negativas. El día que no me vea capaz, lo dejaré", dijo.

EL DATO:

Gianluigi Buffon defendió durante 17 años los colores de la Juventus.