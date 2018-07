El Arsenal oficializó el fichaje del uruguayo Lucas Torreira

El Arsenal se está 'armando' hasta los dientes. Este martes, el combinado inglés oficializó el traspaso de Lucas Torreira de cara a la próxima temporada. El uruguayo tuvo una buena participación en la Copa del Mundo y ello le valió para convertirse en el cuarto gran fichaje de los 'gunners', quienes apuntan alto.

Lo que era un secreto por fin se terminó por confirmar hoy: Torreira, quien disputó 74 partidos en la Sampdoria, llega al Emirates Stadium. El DT Unai Emery quedó deslumbrado con su entrega en Rusia 2018 y no dudó en pedir su contratación apenas Uruguay fue eliminado en cuartos a manos de Francia. El 'charrúa' va por su revancha en Inglaterra.

PUEDES VER: ¡Oficial! Cristiano Ronaldo se marcha del Real Madrid y es nuevo fichaje de Juventus

"Me siento muy feliz. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que me ha dado la vida. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura", fueron las primeras declaraciones de Torreira, quien pasó exámenes médicos y luego tendrá unas merecidas vacaciones tras disputar la Copa del Mundo.

NO TE LO PIERDAS: Oficial: Sokratis, tercer fichaje del Arsenal de Emery

Cabe resaltar que el conjunto londinense desembolsó 30 millones de euros a la Sampdoria para hacerse con sus servicios. De otro lado, uno de los personajes que se pronunció sobre su fichaje fue Emery, quien aseguró que el 'yorugua' tiene un gran potencial y será de mucha ayuda en el mediocampo 'gunner'.

"En Torreira hemos fichado a un muy talentoso jugador joven. Es un volante con gran calidad, disfruté viendo sus actuaciones con Sampdoria en las últimas dos temporadas y todos vimos lo bien que jugó con Uruguay en la Copa del Mundo. Es un jugador joven con buena experiencia pero que quiere seguir creciendo", dijo.

The wait is over… it's #TimeForTorreira 👍



Welcome to Arsenal, @LTorreira34 🔴 pic.twitter.com/wnUDYuDMeS