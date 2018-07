Manchester United ofrece a los niños de la cueva de Tailandia visitar Old Trafford

Manchester United ha ofrecido a los doce niños rescatados en una cueva de Tailandia y a su entrenador visitar el estadio de Old Trafford.

En la red social Twitter, el United se ha mostrado "aliviado" por saber que el rescate ha ido bien, y ha querido invitar al equipo de los chicos, el Wild Boars Football Club, y a sus rescatadores, a visitar Old Trafford la próxima temporada.

Los doce chicos, con edades de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, se quedaron atrapados en una cueva de Tailandia hace más de dos semanas debido a las inundaciones.

Este martes, se confirmó que las operaciones de rescate, comenzadas hace tres días, habían llegado a su fin y que las 13 perdonas atrapadas habían sido rescatadas.

EL DATO

La FIFA invitó al equipo a asistir a la final de la Copa del Mundo de Rusia del próximo domingo, pero los doctores recomendaron que se queden en el hospital, al menos durante una semana, para asegurarse de que están en buen estado de salud.

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.



We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq