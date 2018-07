Los compañeros y excompañeros que serán rivales en la final del Mundial Rusia 2018

Francia y Croacia disputarán este domingo la final del Mundial Rusia 2018, un partido que significará el reencuentro de muchos compañeros y excompañeros a nivel de clubes.

Entre actual compañeros encontramos a Lucas Hernández, Antoine Griezmann y Sime Vrsaljko en el Atlético de Madrid, Mario Mandzukic y Blaise Matuidi en la Juventus, Luka Modric, Mateo Kovacic y Raphaël Varane en el Real Madrid, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti en el Barcelona, y Danijel Subasic, Djibril Sidibé y Thomas Lemar en el Mónaco.

A propósito de excompañeros, la cuenta 'OldSchoolPanini' recuperó las fotos de dos exduplas formadas por franceses y croatas.

La primera fue en el Olympique de Lyon 2012-13. Hablamos de Dejan Lovren y Samuel Umtiti, central zurdo y lateral izquierdo. Apenas una temporada duraron tras la venta del croata al Southampton de la Premier League.

La otra comparte la misma duración de tiempo compartido que la primera dupla: apenas una temporada. Hablamos de Antoine Griezmann y Mario Mandzukic, quienes llegaron en el 2014 al Atlético de Madrid, fueron la dupla goleadora del 'Cholo' Simeone, pero el croata se marchó al año siguiente a la Juventus.

Vale destacar que otros excompañeros del Francia vs. Croacia son Kylian Mbappé y Danijel Subasic, pilares del Mónaco que ganó la Ligue 1 2016-17.

Francia y Croacia se enfrentarán este domingo (10:00 a.m.) en el Olímpico Luzhnikí de Moscú.

