Mourinho se las juró a Sánchez: "¡Tiene que jugar!"

José Mourinho lo tiene claro: Alexis Sánchez debe sumarse cuanto antes a la pretemporada del Manchester United en los Estados Unidos. El estratega luso sabe que para alzarse con su primer título debe contar con todas sus figuras. El delantero chileno ya está advertido.

Este último jueves, el United no tuvo un buen debut ante su similar de América de México. Dicho duelo quedó empatado a uno y todas las miradas se volcaron en the 'Special One'. El portugués intentó justificar el traspié con la ausencia del 'Niño Maravilla', quien ya arregló el tema de su visa.

"No se trata si (Alexis Sánchez) puede jugar, es sobre cuándo tiene que jugar. Cuando Anthony Martial dejó la cancha, estuvo Juan Mata liderando el ataque. Cuando Mata fue a los costados, estuvo el chico (Greenwood) que viene entrenando con nosotros por primera vez esta pretemporada", agregó Mourinho al final del encuentro.

El próximo amistoso que sostendrán los dirigidos por 'Mou' será este domingo ante el San Jose Earthquakes, partido donde Sánchez tendrá algunos minutos con la finalidad que llegue con ritmo al International Champions Cup. Hay mucha expectativa en tienda 'diabla' por ver en acción al sureño.

EL DATO:

Alexis Sánchez debutó en el Cobreloa de su país en 2005. Al año siguiente pasó a las filas del Udinese de Italia.