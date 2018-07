PSG vs Bayern Múnich EN VIVO por la International Champions Cup

Este sábado en Klagenfurt, Austria (9:05 p.m. hora peruana), PSG vs Bayern Múnich se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV y Bein Sports por la International Champions Cup. El partido marcará el debut de Kovac al frente de los alemanes y también el de Tuchel al mando de los parisinos.

¿Cómo llegan? Por el pado del PSG, Thomas Tuchel no podrá contar con varias de sus estrellas, quienes se encuentras de vacaciones tras participar con sus respectivas selecciones en el Mundial. Kylian Mbappé, Neymar, Edinson Cavani serán las ausencias.

Eso si, el arco está asegurado con la presencia de Gianluigi Buffon. El arquero italiano, flamante refuerzo del cuadro francés para esta temporada, buscará dejar una buebna imagen, pues en el último amistoso encajó cuatro goles ante un equipo de tercera división.

Por su parte, Bayern Munich, comandado por Nico Kova, afrontará uno de sus primeros amistosos pensando en la temporada 2018-2019. El técnico croata no podrá contar con James Rodríguez, quien se viene recuperando de una lesión.

¿Dónde ver el PSG vs Bayern Munich EN VIVO ONLINE?

PSG VS BAYERN MUNICH | POSIBLES ALINEACIONES

PSG: Buffon - Georgen, Mbe Soh, Rimane, Nsoki - Toufiqui, Rabiot, Bernède - Weah, Jesé, Postolachi

DT:T. Tuchel

BAYERN MUNICH: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Martinez; Rudy, Robben, Coman, Ribery; Müller

DT:N. Kova

PSG VS BAYERN MUNICH | HORARIOS DEL MUNDO

Perú 9:05 a.m.

Colombia 9:05 a.m.

Ecuador 9:05 a.m.

México 9:05 a.m.

Chile 10:05 a.m.

Argentina 11:05 a.m.

Uruguay 11:05 a.m.