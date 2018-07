Xavi y su opinión sobre el fichaje de Arthur: "Tiene el ADN del Barcelona"

Si hay alguna voz autorizada para referirse el arribo de Arthur al Camp Nou ese es Xavi Hernández, considerado uno de los jugadores más laureados en la historia del Barcelona. El volante español, de 38 calendarios, se rindió a los pies de la flamante incorporación del cuadro 'culé'.

Xavi, sinónimo de elegancia y calidad en el fútbol. Así como el futbolista del Al Sadd marcó un hito en el combinado 'blaugrana', el hispano espera que el brasileño también ponga su nombre en las vitrinas del equipo. Dichas declaraciones fueron recopiladas por 'Mundo Deportivo'.

"He visto unos cuantos vídeos de él (Arthur), y aunque no he podido ver un partido completo, hay muchos brasileños aquí en la academia Aspire que me han hablado muy bien, creo que es un futbolista que es perfectamente adaptable al Barça, tiene lo que nosotros llamamos ADN Barça", puntualizó Xavi.

Como se sabe, Arthur aseguró que su juego le gustará a la hinchada y no tardará mucho en adaptarse. Para Xavi, el exjugador de Gremio tiene todas las armas para dejar huella en el club. "Reúne todas las condiciones para serlo, después depende de muchas cosas, de la confianza, de su entorno... pero las condiciones futbolísticas las tiene", finalizó.

EL DATO:

Arthur Melo conquistó tres títulos con el Gremio: Copa de Brasil (2016), Copa Libertadores (2017) y Campeonato Gaúcho (2018).