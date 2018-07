¿Directo a Messi? La polémica foto de Cristiano de la que todo el mundo habla

En su gira por China para promocionar a la marca que lo viste, Cristiano Ronaldo aprovechó para tomarse una cantidad de fotografías. Sin embargo, una de ellas llamó la atención a sus millones de seguidores pues había un mensaje oculto que estaría dirigido a Leo Messi.

"Confianza en el estilo. Revisando algunas de mis zapatillas favoritas", escribió Cristiano. Sin embargo, fue otro detalle que generó polémica. Y es que, aparece una camiseta doblada con la frase "The Goat".

En un principio 'The Goat' no tendría nada de malo, pues signica 'cabra'. Sin embargo, aquella frase muy conocida también es la abreviación del 'Greatest of all time', que en espaciol sería "El mejor de todos los tiempos".

Esta imagen inmediatamente ha provocado varias especulaciones, que algunos vinculan con un mensaje directo a Leo Messi ¿el motivo? el argentino apareció en la portada de la revista Paper junto a una cabra (The Goat).

Cristiano Ronaldo se incorporará a los entrenamientos de la Juventus el lunes 30 de julio.