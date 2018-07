AC Milan presentó a su nuevo arquero para la temporada 2018/2019

Pepe Reina llegó a la ciudad de Milán. Y no fue por vacaciones, sino que ya viste los colores de su nuevo equipo. El veterano portero español dejó al Nápoli de la misma liga para ponerse la camiseta del AC Milan. Apenas llegó a firmar por el equipo, se subió al avión y, junto con sus nuevos compañeros, enrumbó a Estados Unidos para la pretemporada.

La primera prueba de fuego que podría tener Pepe Reina como nuevo portero del AC Milan, será ante el Barcelona de España en un encuentro que es válido por la International Champions Cup, la competencia amistosa entre varios clubes de Europa que se disputa en Estados Unidos y algunas ciudades del viejo continente.

Pepe Reina arrives at Milanello just in time to join the #DevilsInUSA! 🇺🇸@PReina25 per la prima volta a Milanello, pronto a volare con noi negli Stati Uniti! 🙌🏻

¡Bienvenido al equipo, Pepe! 🔴⚫#weareacmilan pic.twitter.com/SPozJoe76b