¡La hinchada lo quiere! Fanáticos peruanos creen que Ricardo Gareca se quedará en la selección [FOTOS]

Ricardo Gareca pidió 30 días para poder decidir el futuro de él con la selección peruana de fútbol, el tiempo está pasando y se dicen muchas cosas alrededor de 'El Tigre', debido a que su presente no es del todo claro y las ofertas le llegan de diversos lugares.

Por eso según se conocer, esta semana con la vuelta de Edwin Oviedo al país es fundamental para todo tipo de negociaciones, debido a que Ricardo Gareca tiene muy cercano a Juan Carlos Oblitas como gerente deportivo y al 'Presi' Oviedo como tal. Siendo ambos un dúo que pueda convencer el nuevo proceso de 'El Flaco' con la 'blanquirroja'.

El hincha peruano en la encuesta que hizo 'El Comercio-Ipsos' dio su posición al responder las siguientes menciones: ¿Cree que la Federación Peruana de Fútbol debería renovarle o no el contrato a Ricardo Gareca hasta Qatar 2022?

Sí debe renovar 94%

No debe renovar 5%

No precisa 1%

Siendo la siguiente una más de actualidad, a lo que está viviendo el acontecer 'futbolero': ¿Cree que Ricardo Gareca se quedará como técnico de la Selección Nacional o no?

Sí se quedará 46%

No se quedará 37%

No precisa 17%

EL DATO:

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina y el día 25 de julio está llegando al Perú.