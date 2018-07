James Rodríguez zanja los rumores: "Sigo en el Bayern"

Fin a los rumores. James Rodríguez no volverá al Real Madrid, pese a las distintas informaciones desde España que aseguraban que era el deseo del colombiano regresar al club dueño de su carta pase y que hasta el DT Julen Lopetegui le había dado el visto bueno a su posible vuelta.

"Hasta ahora sí sigo en el Bayern. Hice una primera temporada espectacular y estoy muy feliz allá", afirmó James Rodríguez en una entrevista para el programa Suso's Show. confirmando así los dichos de Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Múnich.

Vale destacar que James Rodríguez está cedido hasta el 2019 en el Bayern Múnich por el Real Madrid y con una opción de compra estimada en 42 millones de euros, la misma que ya avisó el club alemán que hará efectiva.

Consultado por su mejor título, James Rodríguez respondió "los del Real Madrid" y se mostró ambicioso respecto a su futuro. "No me conformo con lo que he ganado, siempre quiero más", sostuvo.

Sobre la continuidad de José Néstor Pekerman en la Selección Colombia, el mediapunta fue escueto: "Es una pregunta que no debo responder porque no es un tema mío".

James Rodríguez anotó 8 goles y dio 14 asistencias en 39 partidos con el Bayern Múnich en la temporada 2017-18.