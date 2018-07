FC Barcelona se sumó a la lista de clubes que pretenden a Ismaïla Sarr

Para el FC Barcelona las buenas actuaciones del extremo de la selección de Senegal, Ismalia Sarr, en la Copa del Mundo de Rusia 2018, no han pasado desapercibidas y por ello van por él.

El futbolista de 20 años también ha logrado captar la atención de varios clubes de la Premier: Manchester United, Chelsea, Liverpool y Arsenal; pero también el equipo que recientemente ha fichado a la estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo: Juventus.

A pesar de la pronta eliminación del combativo conjunto que fue liderado por Aliou Cissé, Sarr pudo demostrar sus condiciones en los tres que cotejos que disputaron frente a Polonia, Japón y Colombia.

El juego vertical del elemento de 'Los Leones de Teranga' sería del agrado del entrenador culé, Ernesto Valverde, quién siempre ha mostrado una filosofía vertical. La velocidad del africano sumado a la buena técnica para conservar el balón en velocidad sería el conjunto perfecto para recalar en el Camp Nou.

"Es muy rápido, con una técnica excelente. Tiene las mismas cualidades que Dembélé, del Barcelona. Ellos son jugadores similares. Recibí muchas llamadas de clubes ingleses y alemanes y quizás incluso una de Italia. Muchos agentes del Reino Unido me han llamado para proponerme trabajar con ellos y llevar a Ismaïla a la Premier League. Un agente italiano también me pidió hablar con Juventus. El precio rondará los 50-60 millones de euros", reconoció su agente, Thierno Seydi, a The Sun.

Ismalia Sarr llegó al Rennes en la temporada 2017/18 procedente del Metz. Ha disputado 24 cotejos en donde anotó 5 goles.