¡TE QUEDAS! José Mourinho le cierra las puertas a Anthony Martial

No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta que Anthony Martial no está a gusto en Manchester United y prende velitas para salir en este verano. El francés sabe que no podrá explotar todo su potencial mientras siga José Mourinho en el banquillo.

Si bien hace un par de semanas Martial expresó su deseo de continuar en el Old Trafford, ahora el francés se plantea una salida para así recuperar confianza y volver a ser tomado en cuenta por Didier Deschamps, seleccionador de 'Les Bleus'. Pero 'Mou' le acaba de cerrar las puertas con un fulminante mensaje.

PUEDES VER: El United se fija en un aguerrido central que brilló en el Mundial

"Uno no puede hacer lo que quiere en la vida. A mí me gustaría estar entrenando cada día en Los Angeles y estoy en San José. Me gustaría estar todos los días en Los Ángeles y jugar todos los partidos allí para no tener que ir cambiando de hotel. No puedes tener todo lo que quieres en la vida", disparó Mourinho.

NO TE LO PIERDAS: Mourinho se las juró a Sánchez: "¡Tiene que jugar!"

Cabe resaltar que el Atlético Madrid y PSG mostraron interés por Martial, quien registra 36 goles en 123 cotejos con el Manchester. El galo lleva tres temporadas en las filas del combinado inglés y reconoce que ha tocado techo. Por ello, cruza los dedos para ser vendido en este mercado de pases.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 como entrenador de los 'Red Devils'.