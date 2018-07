Perla del Ajax asegura que no le interesa la oferta de Barcelona

Barcelona insiste por tener a Frenkie de Jong, el joven mediocampista de 21 años que milita en el primer equipo del Ajax de Ámsterdam. Su buena temporada lo ha llevado a estar en la agenda de varios clubes de Europa. El conjunto 'culé' está ultimando detalles para iniciar las negociaciones con los directivos del cuadro holandés.

Eso lo sabe De Jong, dijo que el interés de Barcelona es real y sí hay una posibilidad de que se inicien las negociaciones pero dejó en claro que "simplemente soy jugador de Ajax, así que en este momento puedo decir muy poco al respecto". Lo que dijo después sorprendió a muchos ya que prácticamente ha negado que quiera jugar en el equipo español.

"Por supuesto que hay interés, todo el mundo sabe eso. Pero como digo, ahora soy jugador del Ajax. Al principio es bonito que pongan tu nombre en varios equipos, lo reconozco. Pero ahora ya no me interesa. Resulta divertido verte en varios periódicos, pero ahora no es lo que me interesa, quiero centrarme en mi equipo", dijo el joven volante.

Frenkie de Jong habló también sobre las palabras que dijo Xavi Hernández sobre él hace unos días, cuando detalló que su juego es exquisito y muy pocos nacen con ese talento para jugar al fútbol. "Fue divertido leerlo. Siempre te gusta que un jugador como fue Xavi diga estas cosas", comentó al respecto. Por el momento, el holandés está con el Ajax y todavía no hay algo concreto.