Karim Benzema sobre la nueva temporada: "Debemos seguir ganando títulos"

Karim Benzema concedió una entrevista al canal de televisión oficial del Real Madrid. En esta conversación, detalló varios puntos importantes. Destaca el estilo de juego que quiere imponer Julen Lopetegui para seguir en esa senda de títulos importantes como lo es la Champions League. Quieren la cuarta de manera consecutiva. ¿Lo lograrán?

"Debemos seguir ganando títulos porque aquí el objetivo es siempre ganarlos juntos. A nivel personal quiero hacerlo mejor que el año pasado y tengo que seguir trabajando para hacer más historia en este club", fueron las primeras palabras de Karim Benzema para 'RMTV', siglas del canal de Real Madrid.



El delantero francés -que no estuvo en el Mundial Rusia 2018- asegura también que el trabajo de pretemporada en Estados Unidos ayudará mucho para el juego colectivo. Los entrenamientos en Valdebebas han sido exigentes y quieren ir a ganar la International Champions Cup. "Estamos haciendo mucho trabajo y muy bueno en esta pretemporada. Sabemos que es un trabajo exigente, pero es bueno para el resto de la temporada", señaló.

Además de hablar de los objetivos grupales, también habló de lo que ha logrado él como delantero de Real Madrid desde hace varias temporadas. No se imaginó en ningún momento llegar a ser quien es ahora. "No me imaginaba todo lo que estoy logrando, pero firmó por este club para ganar títulos, triunfar y hacer muchas cosas", siguió la entrevista el 'Gato'.



Al ser consultado por su nuevo director técnico, Julen Lopetegui, declara que su estilo de juego es de posesión y que no le gusta cuando el equipo pierde la pelota. "Sabemos que es un entrenador al que le gusta tener el balón y el fútbol de posesión. Además incide mucho en el trabajo cuando perdemos el balón, la presión después de la pérdida del balón", culminó Karim Benzema, que promete ser el goleador de la temporada.