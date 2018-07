León vs Monterrey EN VIVO ONLINE: Partidazo por la fecha 2 del Apertura de la Liga MX

León y Monterrey se jugarán un partidazo este domingo 29 de julio en el Estadio León en un choque correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. La transmisión irá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señales de Fox Sports 2, Claro Sports y Libero.pe.

El conjunto ‘Esmeralda’ debutó en el reinicio del campeonato con el pie izquierdo, ya que cayó por 2-0 ante Tigres. Ahora tratará de hacer respetar su localía y el entrenador Gustavo Diaz Dominguez tendrá a todos sus jugadores aptos. El volante peruano Pedro Aquino parte como posible titular pese a que el encuentro anterior jugó solo 30 minutos.

Rodolfo Cota y Walter González son algunos de los refuerzos del León que no pudieron disputar el choque anterior. Por lo que, tienen una buena oportunidad este fin de semana para mostrarse. "Lo mío es aprender de Boselli, de todos los delanteros; lo que me destaca es la entrega en los partidos donde me mande, en la Sub 20, Segunda o aquí, siempre lucho con la mejor actitud", sostuvo el atacante Boselli.

Los ‘Rayados son unos de los equipos más fuertes del torneo y quieren seguir en la senda de la victoria, pues en la primera fecha ganaron por la mínima diferencia al siempre difícil Pachuca. El técnico Diego Alonso se encuentra en la búsqueda de un nuevo estilo de juego y tiene en sus manos un plantel de lujo.

"Eso me ha gustado, los equipos dinámicos que son a ida y vuelta, jugadores que no son estáticos, que atacan en los espacios", manifestó el DT de Monterrey en conferencia de prensa. En la última vez que se vieron las caras los ahora visitante arrollaron 5-1 al León; por eso los locales estarán con sed de venganza.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m. (al día siguiente)

CANALES

Argentina: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Claro Sports, Fox Sports 2 Argentina

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur, Claro Sports

Chile: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Claro Sports

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, Claro Sports, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Costa Rica: FOX Play Latin America, Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte

Cuba: Claro Sports

República Dominicana: FOX Play Latin America, Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte

Ecuador: FOX Play Latin America, Claro Sports, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

El Salvador: Claro Sports, FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Norte

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Latin America, Claro Sports

Honduras : Claro Sports, FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Norte

México: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Imagen Televisión, FOX Play Latin America

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, FOX Play Latin America

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Claro Sports

Perú: Claro Sports, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Latin America

Puerto Rico: Claro Sports

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Estados Unidos: Univision Deportes

Uruguay: Claro Sports, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela: FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports