El mensaje de Kovač sobre 'Lewa' que no gustará al Madrid

Tras el arribo de Cristiano Ronaldo a Turín, el Real Madrid está en la búsqueda de su sucesor y nuevamente volvió a preguntar por Robert Lewandowski. El "9", en más de una ocasión, expresó su deseo de alzar vuelo y fichar por el cuadro 'merengue'. Sin embargo, en Bayern Múnich le cierran las puertas.

En esta oportunidad, el DT Niko Kovač decidió acabar con los rumores al referirse sobre la continuidad de 'Lewa' en el Allianz Arena. El entrenador bávaro confía que el delantero polaco se quedará con la finalidad de entrar en la historia del club.

"No hay nada nuevo sobre Robert (Lewandowski). La posición está muy clara: no dejará este club porque tenemos un delantero de primera. Y ciertamente no queremos y no lo entregaremos", agregó Kovač en una entrevista a 'Sky Sports'. Asimismo, mandó un contundente mensaje a los equipos que están detrás del "9".

Para Kovač, hay más clubes que buscan hacerse con los servicios de Lewandowski, quien tiene contrato hasta a mediados de 2021 con los 'bávaros'. "Somos el Bayern, tenemos un máximo goleador y no vamos a dejar que nadie de fuera nos diga que lo hagamos aquí", finalizó.

EL DATO:

Robert Lewandowski marcó 103 goles en 187 cotejos con el Borussia Dortmund antes de arribar a Múnich.